Colpaccio del Como al “Franchi”, Fiorentina stesa dal bel gioco: a segno Diao e Paz

Fiorentina-Como 0-2, colpaccio dei ragazzi di Fabregas al “Franchi”: grazie ad un gioco bello e aggressivo i lariani portano a casa tre punti d’oro. Sotto un sole quasi primaverile, la Fiorentina parte forte nella sfida dell’ora di pranzo del 25° turno di Serie A. Dopo appena 13 secondi, Zaniolo (schierato da falso nove) tenta subito la conclusione, riprovandoci poco dopo insieme a Gosens. Il portiere ospite Butez si fa trovare pronto e chiude ogni varco.

Un buon inizio viola, poi il Como prende il controllo

Al 20′ arriva la prima vera occasione del Como: Diao calcia con potenza, ma De Gea risponde con sicurezza. La squadra di Fabregas prende fiducia, cresce nel gioco e alza il baricentro, mettendo in difficoltà la Fiorentina.

Il premio per gli ospiti arriva al 41′, quando Diao, incontenibile in campo aperto, scappa via e batte De Gea con un tocco sporco. Il Como chiude il primo tempo in vantaggio per 0-1.

Palladino cambia, ma il Como colpisce ancora

Alla ripresa, nessun cambio immediato. Il primo a muovere la panchina è Palladino, che inserisce Gudmundsson e Colpani per dare più qualità alla manovra offensiva.

Il piano, però, si ribalta al 66′: Colpani perde palla a metà campo, il Como riparte veloce e Nico Paz firma il raddoppio, con una deviazione di Ranieri che rende imparabile il tiro per De Gea.

I viola accusano il colpo e rischiano di subire il terzo gol al 72′, con De Gea bravo a salvare su Diao. Come se non bastasse, Gudmundsson si infortuna dopo appena 20 minuti e Palladino deve inserire Ndour, all’esordio in maglia viola.

Dopo lo 0-2, la Fiorentina non reagisce più, lasciando spazio al Como, che difende con ordine e porta a casa tre punti preziosissimi. Al Franchi è festa per la squadra di Fabregas, mentre la Fiorentina incassa una sconfitta pesante.

