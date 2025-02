Il Milan, con fatica, supera l’Hellas grazie al primo gol a San Siro di Santi Gimenez

Milan-Hellas Verona 1-0, i rossoneri tornano a vincere e battono l’Hellas Verona, non senza faticare, grazie alla prima rete a San Siro di Santi Gimenez. Dopo lo stop in Champions League contro il Feyenoord, il Milan ritrova il successo in Serie A battendo di misura un ottimo Hellas Verona nell’anticipo del 25° turno. A San Siro, Sergio Conceicao la vince con i cambi: sono proprio i due neo-entrati, Jimenez e Leao, a confezionare l’assist perfetto per il nuovo idolo rossonero, Santiago Gimenez, autore del gol decisivo. Con questa vittoria, il Milan riaggancia il Bologna a quota 41 punti e si prepara alla sfida di ritorno del playoff europeo.

Un Verona aggressivo, Musah spreca un’occasione d’oro

L’Hellas Verona parte forte e dopo appena due minuti sfiora il vantaggio con Duda, che calcia di prima intenzione su assist di Sarr: Maignan si salva con un intervento non privo di rischi. La reazione rossonera arriva al 25′, con Reijnders che si libera per il tiro e conclude sul primo palo, trovando la respinta di Montipò. Il primo tempo è equilibrato, con il Milan che fatica a imporsi.

Al 33′ Santiago Gimenez segna su assist di Joao Felix, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’occasione più clamorosa arriva nei minuti di recupero, quando Musah calcia alto un rigore in movimento, scatenando la bordata di fischi di San Siro all’intervallo.

Conceicao cambia volto al Milan, Gimenez decisivo

Nel secondo tempo, il Milan cambia marcia grazie agli ingressi di Leao e Jimenez, che prendono il posto di Sottil e Walker. Il Verona si difende bene, ma progressivamente perde metri.

Al 75′ arriva il gol decisivo: Leao avvia l’azione al limite dell’area, Jimenez lo premia con uno scavetto perfetto,il portoghese mette in mezzo e Gimenez finalizza di testa a porta vuota, firmando il suo secondo gol in rossonero dopo quello con l’Empoli. Il Milan vince con una giocata da campioni, pur con un gioco ancora da rivedere. Ora la testa è già al ritorno del playoff di Champions League.

Leggi anche: