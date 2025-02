Juventus, Thiago Motta: “Contro l’Inter non una semplice partita. E sul Psv…”

Juventus, alla vigilia del tanto atteso derby d’Italia, Thiago Motta si presenta in conferenza stampa per analizzare la situazione della sua squadra, reduce da tre vittorie consecutive: due in campionato contro Empoli e Como e una in Champions League contro il Psv.

Thiago Motta… paga la cena alla #Juventus👨‍🍳



Il tecnico bianconero ha voluto tutta la squadra con sé per una serata al ristorante torinese di Bonucci, una bella occasione per fare gruppo in un momento decisivo della stagione 💪⚪️⚫️ pic.twitter.com/R0tPDlUh9E — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) February 15, 2025

Un momento positivo per i bianconeri, che ora si preparano ad affrontare l’Inter allo Stadium, in un match che Motta definisce fondamentale per la squadra. “Vincere fa sempre bene, la squadra sta bene. Porta energie in più, stimoli in più, che van messe nel nostro lavoro. Vedo i ragazzi molto bene”, ha esordito Motta.

L’allenatore ha confermato che non saranno disponibili alcuni giocatori importanti, come Bremer, Cabal, Milik, Douglas Luiz e Kalulu. In compenso, il tecnico ha annunciato il recupero di Cambiaso, mentre Kelly è in buone condizioni per scendere in campo. Il derby contro l’Inter non è solo una questione di punti, ma anche di mentalità.

Motta ha sottolineato quanto sia importante affrontare l’Inter con il giusto atteggiamento: “Contro l’Inter bisogna fare bene tutto, con un grande atteggiamento dal primo minuto. E serve essere squadra. Quella di domani è la partita più importante del nostro campionato, dobbiamo fare grandi cose. Difendere bene, transizioni, grande atteggiamento”.

Il gruppo bianconero ha condiviso una cena, un momento che Motta ha definito utile anche per ritrovarsi in un ambiente più disteso, lontano dalle pressioni del campo. “Abbiamo un bel gruppo, ci vogliamo bene e pensiamo al meglio della squadra. Questa è una partita sentita da tutti. C’è quell’atmosfera in più in campo, sono emozioni che è un privilegio vivere“.

Motta ha parlato anche della sfida contro Simone Inzaghi, suo collega e grande professionista. “Lui è un grandissimo allenatore, lo rispetto molto. Abbiamo rispetto e umiltà ma vogliamo entrare in campo al massimo per avere più probabilità di vincere rispetto a loro”, ha aggiunto.

Juventus, Thiago Motta: “Non pensiamo al Psv”

Un altro tema trattato da Motta riguarda il ruolo di Renato Veiga, che può avere maggiore responsabilità nel gioco di impostazione, finora più appannaggio di Locatelli. “Renato ha questa qualità, come i nostri difensori hanno, e anche la responsabilità di farlo. Con Renato abbiamo un giocatore in più per non abbassare il centrocampista“.

Motta ha poi risposto alle polemiche arbitrali che hanno coinvolto anche l’Inter nelle ultime settimane, ribadendo il suo rispetto per le opinioni altrui, ma invitando a mantenere il focus sulla partita: “Gli errori ci sono e ci saranno sempre. Ma fa parte del gioco, va accettato. Sperando che la prossima partita si sbagli il meno possibile“.

Nonostante l’importanza della sfida di Champions League contro il Psv all’orizzonte, Motta ha insistito sul fatto che la partita contro l’Inter è l’obiettivo principale: “Tutte le partite sono importanti, quella di domani è la più importante perché è la prossima. Avremo tempo di pensare a quella di mercoledì, ma domani scenderà in campo la squadra migliore per affrontare l’Inter”.

Leggi anche: