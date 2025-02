Home | Inter, Simone Inzaghi duro sugli arbitri: e arriva la brutta notizia per il derby d’Italia

Inter, Simone Inzaghi è tornato a parlare della situazione legata agli arbitraggi e al recupero di Marcus Thuram in vista della sfida contro la Juventus. Il tecnico dell’Inter ha messo in evidenza un tema delicato che sta suscitando molte discussioni: i presunti errori arbitrali contro la sua squadra e la disparità di trattamento mediatico.

"Ho già risposto sugli arbitri. Gli errori ci sono, da parte di tutti. Mi sono arrabbiato perché c'è un diverso trattamento mediatico quando si tratta dell'Inter e delle altre squadre. L'Inter è trattata diversamente dai media, si vede".



Durante la conferenza stampa pre-partita, Inzaghi ha ammesso la sua frustrazione per gli episodi controversi e per il diverso trattamento da parte dei media. “Mi sono arrabbiato dopo la gara con il Milan, dopo 4-5 episodi contrari. Siamo umani e possiamo farlo”, ha spiegato il mister, indicando che la sua reazione era giustificata dalla necessità di difendere il lavoro suo e dei suoi giocatori.

Il tecnico ha anche toccato un altro punto sensibile: il danno subito in Europa, con riferimento alla sconfitta contro il Bayer Leverkusen. “Abbiamo subito un danno economico e sportivo, visto che con un risultato diverso saremmo arrivati secondi in classifica, con un tabellone diverso che avrebbe potuto cambiare le sorti del nostro cammino”e.

Il tema più caldo, però, è il recupero di Marcus Thuram, uno degli elementi chiave della squadra. La sua presenza in campo contro la Juventus è ancora incerta. “In questo momento è più no che sì”, ha ammesso Inzaghi, sottolineando che la decisione finale dipenderà dalla rifinitura pomeridiana. (continua dopo la foto)

“Spero di recuperarlo, è un ragazzo che ha sempre messo a disposizione il suo spirito di sacrificio. Dopo la rifinitura farò delle scelte”, ha dichiarato Inzaghi, lasciando un barlume di speranza per una possibile convocazione.

Oltre alla questione arbitrale e al recupero di Thuram, Inzaghi ha parlato anche della sfida contro la Juventus, sottolineando l’importanza della partita. “È una gara molto importante, che arriva in un momento delicato del campionato”.

“Servirà un’ottima gara contro una squadra che si è rinforzata molto nel mercato di gennaio. Stimo molto Thiago Motta e la sua squadra viene da tre vittorie di fila”. Inzaghi ha rimarcato la necessità di ottenere un risultato positivo, soprattutto alla luce della lotta serrata per il titolo.

Inter, Simone Inzaghi: “Con la Juve sfida delicata”

“Sappiamo qual è stato il nostro percorso finora, ci sarà grande lotta fino alla fine. Abbiamo rivisto il 4-4 dell’andata e sappiamo cosa abbiamo sbagliato”, ha affermato, ribadendo l’importanza di migliorare i dettagli, in particolare in fase difensiva. Infine, una nota positiva riguarda le condizioni dei singoli.

“Il mio desiderio è portare tutti gli attaccanti nella migliore condizione possibile”, ha dichiarato Inzaghi, parlando dei suoi uomini offensivi. In particolare, il mister ha elogiato Taremi per l’atteggiamento e il rendimento mostrati finora, nonostante il suo ruolo non sia quasi mai da titolare.

Per quanto riguarda Calhanoglu, Inzaghi ha fatto sapere di essere soddisfatto dei progressi del turco, che ha lavorato intensamente negli ultimi giorni: “Lo vedo cresciuto di condizione. A breve rivedremo il giocatore di sempre”.

