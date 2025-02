Antonio Conte, che frecciata sul Var! “Vi dico quello che manca a Napoli”

Un Antonio Conte carico e pronto a togliersi qualche sassolino dalle scarpe si è presentato in conferenza stampa per parlare della partita con la Lazio, e non solo. Il Napoli affronta un momento complesso, non solo sul campo, ma anche all’interno del proprio ambiente. Il tecnico ha anche affrontato altri temi delicati, a partire dalle polemiche legate al Var.

Una metafora carica di significato quella utilizzata in conferenza stampa da Antonio #Conte! Attraccherà al meglio la nave del #Napoli? 👇 pic.twitter.com/hwSP1nq4tb — Fantacalcio (@Fantacalcio) February 14, 2025

Sull’uso della tecnologia nel calcio, Conte ha già espresso il suo disappunto in passato riguardo alla gestione del Var. Il Mister ha sottolineato con una punta di polemica come i media e gli addetti ai lavori, fra cui alcuni suoi colleghi (con un riferimento velato a Simone Inzaghi) abbiano preso posizione solo dopo essere stati “toccati” da decisioni controversie, mentre lui aveva sollevato il tema già in tempi non sospetti.

Sull’ambiente napoletano, Conte ha dichiarato di non percepire la compattezza necessaria per affrontare un percorso di successo. Nonostante i buoni risultati, Conte ha lamentato la mancanza di coesione che dovrebbe caratterizzare una squadra di vertice. Il riferimento è alle difficoltà di comunicazione e comprensione in alcune situazioni interne.

Guardando alla partita contro la Lazio, solida in campionato e in Europa, il Napoli si prepara a una trasferta difficile, ma Conte si dice convinto che la sua squadra affronterà la sfida con la giusta personalità, nonostante le difficoltà recenti e l’infortunio che lo ha privato di Neres. In questo contesto, un ruolo importante potrebbe essere giocato da Giacomo Raspadori.

Il giocatore finora è stato impiegato meno rispetto ad altri, ma che potrebbe essere chiamato in causa per far fronte alle carenze della rosa che, a causa di infortuni e necessità tattiche, necessita di correzioni. Conte ha confermato di avere piena fiducia in Raspadori, sia come uomo spogliatoio che come calciatore, e ha sottolineato che l’attaccante darà il massimo per la squadra.

Antonio Conte, a Napoli “non c’è compattezza nell’ambiente”

Per quanto riguarda la sua posizione in campo, Conte non ha escluso la possibilità di schierarlo più centralmente, soprattutto se le circostanze dovessero richiederlo. Il tecnico ha anche sottolineato che non intende snaturare le caratteristiche del giocatore, e per questo cercherà di sfruttare al meglio le sue qualità.

Il Napoli ha già dovuto cambiare approccio tattico diverse volte durante la stagione, e non è escluso che possa farlo ancora. Il tecnico ha chiarito che non chiederà mai ai suoi giocatori di adattarsi a ruoli in cui non si sentono a loro agio, ma piuttosto cercherà soluzioni che massimizzino il potenziale dei singoli senza alterare il gioco collettivo.

Un altro tema caldo è quello relativo al divieto di trasferta per i tifosi napoletani, che il tecnico ha definito “assurdo”, chiedendo un trattamento equo per tutte le tifoserie. Nel complesso, Conte rimane concentrato sul lavoro quotidiano e sulla crescita della squadra, e guarda alla trasferta di Roma con fiducia.

