Milan, si disegna il futuro: Joao Felix confermato, chi sarà il top player sacrificato per tenerlo

Il Milan è già al lavoro per costruire la squadra del futuro e ha preso una decisione importante: trattenere Joao Felix, arrivato a gennaio in prestito secco dal Chelsea. Il giocatore portoghese, fortemente voluto da Sergio Conceicao, è dunque destinato a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione.

Joao Felix, che voglia di restare al Milan: è convinto di poter tornare quello del Benficahttps://t.co/m5pDcz6UVB — MilanNews.it (@MilanNewsit) February 15, 2025

I rossoneri vogliono rinnovare l’accordo con il club inglese, puntando a un nuovo prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro, magari con qualche bonus per abbassare l’esborso immediato. Per riuscire a portare in porto l’operazione, però, sarà necessario sacrificare un top player sul mercato.

Per finanziare l’operazione, quindi. il Milan potrebbe cedere Theo Hernandez. Il terzino francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e, senza un rinnovo in vista, la società rossonera potrebbe decidere di venderlo in estate per evitare di perderlo a condizioni meno vantaggiose in futuro.

Milan, fra conferme e cessioni

Theo è uno dei pezzi pregiati della rosa, ma da tempo non riesce a esprimere il potenziale che lo aveva messo in luce come uno dei migliori terzini sinistri d’Europa. Questioni tecniche e ambientali ne hanno limitato il rendimento, ma nonostante questo il giocatore francese ha diversi estimatori tra i top club europei. Ora la sua partenza pare molto probabile.

Diversa la situazione di Rafael Leao, ma anche sul portoghese il Milan dovrà fare delle valutazioni. La sua stagione finora non è stata all’altezza delle aspettative e, in caso di un’offerta importante da parte di un top club, la dirigenza potrebbe prendere in considerazione una cessione.

Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro della squadra, con la volontà di trattenere Joao Felix e trovare il giusto equilibrio tra investimenti e sacrifici sul mercato. Dopo una stagione così difficile, i rossoneri vogliono trovare stabilità e continuità.

