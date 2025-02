L’Atalanta punta alla Champions e fa turnover, il Cagliari strappa un punto prezioso a Bergamo

Finisce senza reti la sfida tra Atalanta e Cagliari, un pareggio che avvantaggia soprattutto la squadra di Claudio Nicola, impegnata nella corsa alla salvezza. I bergamaschi, con un ampio turnover deciso da Gasperini, non trovano il guizzo vincente e ora possono concentrarsi sul decisivo ritorno dei playoff di Champions contro il Bruges.

Serie A: Atalanta-Cagliari 0-0. Un buon punto per i sardi che rallentano la corsa della Dea #ANSA https://t.co/ALnrhBLnJ4 — Ansa Sardegna (@AnsaSardegna) February 15, 2025

Con la Champions in testa, Gasperini cambia molto: spazio dal primo minuto a Sulemana, Cuadrado, Ruggeri e Brescianini, mentre restano inizialmente a riposo titolari come Ederson, De Roon, De Ketelaere e Zappacosta.

Dall’altra parte, Nicola schiera un Cagliari compatto e fisico, con Makoumbou, Deiola e Adopo a dare equilibrio in mediana e Piccoli terminale offensivo. Il primo tempo è avaro di emozioni. Bisogna aspettare il 35’ per vedere un’occasione, con Samardzic che calcia dopo un errore di rinvio di Caprile, ma il portiere cagliaritano neutralizza senza problemi. Tre minuti dopo Toloi prova con un destro a giro, ma la palla finisce alta.

Nella ripresa Gasperini cambia subito: dentro De Ketelaere per Samardzic. Al 10’ spazio anche ai giovani Palestra e Vlahovic, mentre il Cagliari risponde con una ripartenza che porta Deiola al tiro, senza però impensierire Carnesecchi.

Atalanta-Cagliari, buon punto per i sardi

Al 15’ l’Atalanta trova il gol con Brescianini, ma l’arbitro Marchetti annulla per fallo su Caprile dopo un contrasto in area. Al 26’ il Cagliari sfiora il vantaggio: Zortea crossa, Deiola calcia dal limite, ma Hien devia in corner.

A sette minuti dal termine proteste nerazzurre per un tocco di mano di Augello in area: per Marchetti non c’è rigore, decisione confermata dal Var. Nel finale Caprile dice no a Vlahovic e Hien sfiora il gol di testa, mentre Pasalic al 90’ lambisce il palo con un destro a giro.

Lo 0-0 va bene solo al Cagliari, che ottiene un altro punto fondamentale nella corsa alla salvezza. L’Atalanta, apparsa stanca e con diversi acciaccati, incassa un pareggio che rende molto più difficile mantenere il passo di Napoli e Inter, e ora si concentra sulla sfida decisiva contro il Bruges in Champions League.

