Home | La Lazio agguanta il Napoli in zona Cesarini, terzo pareggio di fila per i ragazzi di Conte

Lazio-Napoli 2-2, bella e combattuta partita all’Olimpico tra Biancocelesti e Azzurri: i ragazzi di Baroni, caparbi, riacciuffano il pari grazie ad un lampo di Dia. Il Napoli incappa nel terzo pareggio consecutivo in campionato, questa volta in una sfida complicata contro la Lazio all’Olimpico. Un risultato che potrebbe costare la vetta della classifica, con l’Inter pronta a sorpassare in caso di vittoria nel Derby d’Italia contro la Juventus.

Isaksen sblocca, Raspadori risponde subito

Dopo due gare iniziate male, la Lazio questa volta parte con il piede giusto e raccoglie subito i frutti. Provedel lancia lungo, ma Rrahmani sbaglia la respinta regalando il pallone a Isaksen, che si inventa un siluro da trenta metri, leggermente deviato, che non lascia scampo a Meret.

Il Napoli accusa il colpo e fatica ad adattarsi al 3-5-2, ma trova il pareggio dopo appena sette minuti. Provedel sbaglia un rinvio, McTominay intercetta e serve subito Raspadori, che scambia con Lukaku, finta il destro e calcia di sinistro tra le gambe del portiere: 1-1.

Lazio senza Castellanos, Conte cambia e il Napoli passa in vantaggio

Dopo il botta e risposta iniziale, la gara si fa più equilibrata, con entrambe le squadre impegnate in una partita tattica. Per la Lazio arriva però una brutta notizia: Castellanos si infortuna a metà primo tempo e Baroni è costretto a sostituirlo con Noslin, che fatica a incidere. L’unica emozione arriva da un tiro dalla distanza di Rovella, ben respinto da Meret. Si va all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa la Lazio sfiora il 2-1 con Isaksen, che su assist di Nuno Tavares calcia a giro sfiorando l’incrocio. Al 62’, arriva la mossa decisiva di Conte: fuori Buongiorno, dentro Politano, con Di Lorenzo che scala in difesa e l’ex Inter che si posiziona da quinto a destra.

Proprio da quel lato arriva il gol del 2-1: Politano combina con Raspadori, mette in mezzo un pallone che, dopo una serie di deviazioni, finisce sui piedi di Marusic, che batte Provedel. Tre minuti dopo la Lazio sembra trovare il pareggio con una splendida rovesciata di Zaccagni, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Dia guasta la festa: pareggio all’87’

Nel finale Baroni prova il tutto per tutto e inserisce Dia, che si rivela ancora una volta decisivo. All’87’, su assist di Zaccagni, l’ex Salernitana segna con un tiro a giro, gelando il Napoli.

Negli ultimi minuti la Lazio prova anche a vincerla, ma Meret si oppone a un’occasione per Noslin. All’Olimpico finisce 2-2, un risultato che lascia aperta la corsa Scudetto e mette pressione agli azzurri.

Leggi anche: