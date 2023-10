Claudia Gerini pazza dell’ex marito della famosa showgirl: scoppia l’amore

Claudia Gerini è una famosa attrice italiana. Nel 1995 si è fatta conoscere dal grande pubblico, interpretando Jessica nel film Viaggi di nozze, diretto da Carlo Verdone e ormai considerato un cult. Da quel momento in poi la sua carrieraè letteralmente decollata, diventando un’icona del cinema italiano. L’attrice è madre di due figlie, Rosa nata nel 2004, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e Linda, del 2009, avuta con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, al quale è stata legata dal 2004 al 2016. Ora la Gerini sembra avere un nuovo fidanzato. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: GF Vip, Pier Silvio chiama Claudia Gerini e lei risponde cosi

Leggi anche: Claudia Gerini beccata con l’ex della famosissima: la notizia infiamma il gossip

Leggi anche: Alessia Marcuzzi, altro che Stefano De Martino: con chi l’hanno beccata

Leggi anche: Rudy Zerbi è di nuovo innamorato: svelata la fidanzata segreta

Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Claudia Gerini non è più single. L’attrice romana, già qualche mese fa, aveva confessato di essere in cerca dell’uomo giusto. In un’intervista al settimanale “Gente”, parlando d’amore, aveva confessato: “In amore sono messa male. Non c’è nessuno che mi piace. Forse mi dovrei iscrivere ad una chat di incontri. Devo capire come funziona, mi voglio registrare subito. Cerco un uomo che capisca questo mio bisogno di indipendenza e di libertà, ma che poi, quando stiamo assieme, sappia il fatto suo. D’altronde io sono come un cavallo di razza, bisogna sapermi domare, addomesticare, farmi correre libera, ma anche tenermi, in equilibrio di libertà e presenza”. Il fortunato è l’imprenditore Riccardo Sangiuliano, noto per essere l’ex marito di Nathaly Caldonazzo. A beccare la coppia in atteggiamenti inequivocabili è stato il settimanale Diva e Donna che ha pubblicao le foto dei due a Napoli tra una passeggiata mano nella mano e baci bollenti in auto. Che dire? L’attrice sembra aver ritrovato di nuovo il sorriso dopo la sua ultima storia con Simon Clementi, finita nel 2021. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su Riccardo Sangiuliano

Chi è Riccardo Sangiuliano? Di lui si sa che è un imprenditore napoletano lontano dal mondo dello spettacolo. Come riportato da Perizona.it, fino al 2016 ha lavorato presso un istituto di credito svizzero, mentre oggi è Head of Asset Management di Assiteca Sim. E’ noto alla cronaca rosa perché nel 2004 ha sposato Nathaly Caldonazzo da cui ha avuto la figlia Mia. Ora sembra non avere occhi che per Claudia Gerini, la quale ad Un giorno da pecora qualche mese fa ha dichiarato: “Sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione, anche se stiamo insieme da pochi mesi, circa tre”.