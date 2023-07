Claudia Gerini beccata con l’ex della famosissima: la notizia infiamma il gossip

Claudia Gerini compagno. La famosissima attrice è stata beccata dai paparazzi con l’ex di una famosissima collega. La notizia ovviamente ha fatto infiammare il gossip. Il cuore della Gerini potrebbe essere nuovamente impegnato. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione. Si attendono conferme ufficiali da parte della diretta interessata. (Continua…)

Leggi anche: La vip italiana ricoverata in ospedale, fan preoccupati per lei: cos’è successo

Leggi anche: Pasqualino Maione, brutte notizie per l’ex volto di Amici: fan preoccupatissimi

La vita privata di Claudia Gerini

Claudia Gerini è una delle attrici più famose del panorama artistico italiano e internazionale. È madre di due figlie: Rosa, nata nel 2004, e Linda, nata nel 2009. La prima è nata dal matrimonio con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, con cui è stata sposata dal 2002 al 2004. La seconda, invece, è nata dalla storia d’amore con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, al quale è stata legata dal 2004 al 2016.

Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 ha avuto anche una relazione con Gianni Boncompagni, di quasi quarant’anni più anziano. Una delle sue ultime fiamme è stato il modello Andrea Preti, ben più giovane di lei. (Continua…)

Leggi anche: Antonella Fiordelisi, il drammatico annuncio dopo l’addio di Edoardo

Leggi anche: Barbara D’Urso: il retroscena esplosivo su Mediaset

Claudia Gerini compagno

La famosissima attrice Claudia Gerini sembra abbia ritrovato il sorriso. La vip, infatti, è stata paparazzata in compagnia di un noto imprenditore. L’attrice avrebbe una relazione con l’ex compagno di una famosissima collega. In questi casi, però, il condizionale è d’obbligo. Al momento, infatti, si tratta solo di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Bisogna attendere le prime uscite ufficiali della coppia. (Continua…)

Claudia Gerini compagno: beccata con Riccardo Sangiuliano

L’attrice Claudia Gerini è stata beccata dal settimanale Chi in compagnia. dell’imprenditore Riccardo Sangiuliano, già noto alla cronaca rosa per il suo matrimonio con Nathaly Caldonazzo. I due sembrano molto affiatati. Sangiuliano ha accompagnato l’attrice fino a Napoli, dove sta girando la nuova serie Netflix “Le indagini di Sara”. I due, inoltre, sono stati immortalati anche Roma, dove hanno cenato in un ristorante e poi sono tornati a casa di lei.