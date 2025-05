Home | Come cambia la classifica ATP dopo gli Internazionali di Roma

Jannik Sinner è tornato a competere a Roma come numero 1 del mondo, dopo una pausa di tre mesi dovuta a una sospensione per la vicenda Clostebol. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dal pubblico romano, che ha affollato le tribune del Foro Italico. Sinner ha dimostrato una forma eccezionale, avanzando fino alla finale del singolare maschile, dove ha affrontato Carlos Alcaraz. Nonostante la sconfitta in finale, il suo percorso ha consolidato ulteriormente la sua posizione di leader nel tennis mondiale.

Alcaraz domina il torneo

Il torneo maschile ha visto una serie di incontri spettacolari, con Sinner come protagonista principale. Il suo cammino verso la finale è stato caratterizzato da vittorie convincenti, tra cui un netto 6-0, 6-1 su Casper Ruud nei quarti di finale.

La finale del singolare maschile agli Internazionali BNL d’Italia 2025 ha visto affrontarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con il tennista spagnolo che ha prevalso in due set, 7-6(5), 6-1, conquistando il suo primo titolo al Foro Italico. Questo successo rappresenta il settimo Masters 1000 della carriera di Alcaraz, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i migliori tennisti del mondo.

Il primo set è stato estremamente equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno mostrato grande determinazione e abilità tecnica. Alcaraz ha prevalso nel tiebreak, ma nel secondo set Sinner ha accusato un calo fisico, permettendo ad Alcaraz di dominare e chiudere il match in un’ora e 43 minuti. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La vittoria di Paolini

Il torneo femminile ha visto una serie di sorprese e prestazioni eccezionali. Jasmine Paolini ha raggiunto la finale, diventando la prima italiana a farlo dal 2014. In semifinale, ha sconfitto Peyton Stearns con il punteggio di 7-5, 6-1. In finale, ha affrontato Coco Gauff, battendo la statunitense con il punteggio di 6-4, 6-2, conquistando il suo primo titolo a Roma e il terzo in carriera.

La vittoria di Paolini ha rappresentato un momento storico per il tennis italiano, riportando una tennista azzurra al vertice del torneo romano dopo 40 anni. La vittoria di Jasmine Paolini agli Internazionali BNL d’Italia 2025 è stata una delle storie più emozionanti del torneo.

Dopo aver superato avversarie di alto livello, ha raggiunto la finale contro Coco Gauff, una delle tenniste più promettenti della nuova generazione. Con una prestazione impeccabile, Paolini ha conquistato il titolo diventando la prima italiana a vincere a Roma dal 1985.

Il giorno successivo, in coppia con Sara Errani, Paolini ha trionfato anche nel doppio, vincendo il titolo contro Veronika Kudermetova e Elise Mertens con il punteggio di 6-4, 7-5. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La nuova classifica ATP

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis italiano. Nonostante la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz agli Internazionali BNL d’Italia, il campione altoatesino mantiene saldamente il primo posto nel ranking mondiale ATP, raggiungendo quota 50 settimane consecutive e complessive da numero 1.

Un traguardo straordinario, che lo proietta verso un’altra pietra miliare: con certezza, Sinner diventerà il quinto tennista dell’era Open a raggiungere almeno 52 settimane consecutive in vetta dopo essere salito per la prima volta al comando. Prima di lui, ci erano riusciti solo leggende come Roger Federer (237 settimane di fila), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53).

Alle sue spalle, il nuovo numero 2 del mondo è proprio Alcaraz, trionfatore al Foro Italico e ora in vantaggio su Alexander Zverev, che ha perso punti pesanti non difendendo il titolo di Roma 2024. A separare Sinner dallo spagnolo ci sono ancora 1.530 punti, e a Parigi, sede dell’imminente Roland Garros, i due saranno le prime due teste di serie: si potranno incontrare solo in finale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Con Alcaraz che non potrà guadagnare punti, avendo vinto l’edizione 2024, Sinner parte con un vantaggio strategico. Carlos Alcaraz guadagna una posizione e sale al secondo posto con 8.850 punti, superando Alexander Zverev, ora terzo con 7.285. Restano stabili Taylor Fritz e Jack Draper rispettivamente in quarta e quinta posizione, seguiti da Novak Djokovic al sesto posto. Lorenzo Musetti sale all’ottavo posto, superando Alex de Minaur, ora nono.

Holger Rune completa la top 10. Medvedev, Paul, Shelton e Fils mantengono le loro posizioni. Frances Tiafoe risale al quindicesimo posto, scavalcando Grigor Dimitrov, mentre Rublev e Cerundolo restano stabili. Jakub Mensik entra per la prima volta nella top 20 salendo al diciannovesimo posto, facendo scivolare Stefanos Tsitsipas in ventesima posizione. La distanza tra il settimo e l’undicesimo posto resta ridotta, rendendo la corsa alla top 10 sempre più incerta. Al vertice, Sinner domina ma Alcaraz incalza.

Tra le notizie più significative anche l’ingresso di Lorenzo Musetti tra i primi otto giocatori del mondo. Grazie alla semifinale raggiunta a Roma, il tennista di Carrara sarà numero 7 del ranking ATP da lunedì 26 maggio, diventando il quinto italiano nell’era del ranking computerizzato a entrare in Top 8.

