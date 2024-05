Internazionali di Roma Errani-Paolini trionfano nel doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini sono le nuove regine di Roma: la coppia azzurra ha vinto la finale di doppio femminile contro le teste di serie n° 3, l’americana Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe, con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-8.

Per la bolognese è il secondo trionfo in carriera al Foro Italico, dopo quello ottenuto nel 2012 con Roberta Vinci. Per l’Italia, questo è il quarto successo nella storia del torneo in questa disciplina, dopo le vittorie di Luzzatti/Gagliardi (1931), Cecchini/Reggi (1985) ed Errani/Vinci (2012).