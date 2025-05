Paolini regina di Roma! Partita capolavoro di Jasmine, schianta Coco Gauff, è trionfo

C’era un’attesa palpabile a Roma. L’aria vibrava di emozioni, il Foro Italico gremito e partecipe. Da una parte Jasmine Paolini, determinata a scrivere la storia e riportare l’Italia del tennis sul trono esattamente quarant’anni dopo l’impresa di Raffaella Reggi. Dall’altra Coco Gauff, talento esplosivo di appena 21 anni, numero 2 del mondo, pronta a confermare la propria solidità.

PAOLINI SUPERA SWIATEK NEL RANKING 🤯‼️



Con il successo contro Gauff, conquista i 1000 punti degli @InteBNLdItalia e ritornerà da lunedì N.4️⃣ al mondo.



Jasmine eguaglia il suo best ranking, che equivale anche al migliore nella storia del tennis femminile (insieme a Schiavone)… pic.twitter.com/r60IacUt6c — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) May 17, 2025

Chi temeva una partenza lenta da parte della tennista azzurra, come successo in alcuni turni precedenti, è stato subito smentito. Jasmine è entrata in campo con lo sguardo da tigre, pronta a combattere e a imporre il proprio ritmo sin dai primi scambi. Contro Gauff, concedere spazio è letale, e la Paolini lo sa bene.

L’avvio è scoppiettante: tre break consecutivi e Jasmine si ritrova avanti 2-1 con il servizio. Per la prima volta in partita si vede anche un game vinto alla battuta, che porta l’italiana al 3-1. L’aggressività in risposta destabilizza Gauff, che riesce comunque a restare aggrappata al set, portandosi sul 4-2 dopo un game lottato.

Jasmine è in pieno controllo, tiene il servizio e si porta sul 5-3. Quando va a servire per il set, gioca un game impeccabile, lasciando l’avversaria a zero: il primo parziale è suo, 6-4 con pieno merito. Il secondo set parte in maniera ancora più travolgente: break immediato, confermato per il 2-0, poi un altro break per il 3-0. Gauff sembra in balia della precisione e della lucidità tattica dell’italiana.

L’americana sbanda: lo conferma la palla corta sballata a metà rete, frutto di uno scambio gestito alla perfezione da Paolini, che consegna il secondo break all’azzurra. Sotto 0-3, Gauff ha un sussulto d’orgoglio, aggredisce in risposta e ottiene un break che la riporta a 1-3. Ma è solo un’illusione.

Jasmine Paolini è regina di Roma!

Una risposta profonda di Jasmine, seguita da un doppio fallo e un rovescio della statunitense finito in rete, portano l’azzurra sul 4-1. Il pubblico spinge, Paolini risponde con cuore e intelligenza: cerca con insistenza il dritto di Gauff, e l’errore arriva. Si va 5-1.

Coco, che non è tipo da arrendersi, prova ancora a reagire, tiene il servizio e accorcia sul 2-5. Ma ormai la strada è tracciata: Jasmine è più lucida, più solida, più affamata. E quando va a servire per il match non trema, va 40-15, poi al secondo match point, sul 40-30, chiude come meglio non si può: ace! Ed è gioco, partita, incontro. Il pubblico esplode, è un trionfo per l’azzurra, regina di Roma.

