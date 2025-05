Sinner, che delusione: Alcaraz troppo forte, gli Internazionali di Roma sono suoi

Carlos Alcaraz trionfa nella finale degli Internazionali di Tennis d’Italia contro Jannik Sinner con il punteggio di 7-6 6-1, al termine di un match dai due volti. Dopo un primo set estremamente equilibrato, deciso solo al tie-break, lo spagnolo ha cambiato marcia, lasciando poche possibilità all’azzurro e confermandosi in una giornata di grande lucidità e solidità mentale.

‘The moment @carlosalcaraz defeated his great rival Sinner to triumph in Rome!’#IBI25 pic.twitter.com/x4u0R1PW0n — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2025

Primo set: un tie-break spettacolare, ma Sinner spreca due set point

Il primo parziale è stato un duello serrato, con entrambi i giocatori molto attenti nei turni di servizio. Sinner ha avuto due set point nel dodicesimo game, ma non è riuscito a sfruttarli. Nel tie-break, Alcaraz è sempre stato avanti, anche se Jannik è riuscito a rientrare due volte. Sul 5-5, però, è arrivata la svolta: lo spagnolo ha piazzato il miglior punto del set, chiudendo con una splendida stop volley a rete, e ha poi conquistato il set per 7 punti a 5, dopo un’ora e dieci minuti di battaglia.

Inizio secondo set: equilibrio spezzato, Sinner cede di schianto

Nel secondo parziale, Alcaraz ha approfittato del primo passaggio a vuoto dell’azzurro, strappando il servizio a zero per il 2-0. Da lì la partita ha preso una direzione chiara: Carlitos ha consolidato il vantaggio e poi ha ottenuto un secondo break per il 4-0, sfruttando un errore banale di Sinner a rete.

Italy’s Jannik Sinner reacts during his men’s singles final match against Spain’s Carlos Alcaraz for the ATP Rome Open tennis tournament at Foro Italico in Rome on May 18, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Il dominio di Alcaraz si completa: 6-1 nel secondo set

Alcaraz ha mantenuto un livello altissimo, tenendo ancora il servizio per il 5-0. Sinner ha finalmente mosso il punteggio con il suo unico game del secondo set, ma a quel punto la finale era ormai segnata. Lo spagnolo ha servito per il match e ha chiuso senza esitazioni, portando a casa un successo netto e meritato.

Una vittoria limpida: mentalità e qualità al servizio del titolo

Alcaraz ha dimostrato di essere in grande condizione fisica e mentale, gestendo con maturità ogni momento della partita. Ha saputo resistere alla pressione iniziale e ha poi dominato nel secondo set senza cali. Sinner, dopo un buon primo parziale, è calato visibilmente, forse condizionato dalle occasioni mancate. La vittoria di Alcaraz è la sintesi perfetta di una prestazione completa, che lo conferma tra i protagonisti assoluti del circuito.

