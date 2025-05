Errani e Paolini leggenda al Foro Italico: trionfo nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia

Una vittoria che va oltre il risultato sportivo, un’impresa che restituisce all’Italia due protagoniste assolute del tennis femminile: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il titolo nel doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025, battendo in finale Veronika Kudermetova ed Elise Mertens con il punteggio di 6-4, 7-5.

La rimonta che riscrive la storia

Le azzurre partono in salita, con un passivo di 0-4 nel primo set che sembrava preannunciare una sconfitta. Ma proprio in quel momento è iniziata la rimonta. Punto dopo punto, game dopo game, Errani e Paolini trovano il ritmo, la fiducia, la forza mentale, e infilano sei giochi consecutivi che le portano a chiudere il primo set per 6-4.

Nel secondo parziale, la storia si ripete. Ancora sotto 0-4, le italiane non si arrendono: restano concentrate, aumentano l’intensità e costringono le avversarie a subire la loro pressione. Raggiunta la parità, chiudono sul 7-5, con un urlo liberatorio che accende il Centrale del Foro Italico.

Dodici anni dopo, Errani torna regina a Roma

Per Sara Errani si tratta di un ritorno trionfale: dodici anni dopo la vittoria nel 2012 con Roberta Vinci, la bolognese si riprende la scena romana con una nuova compagna, ma con lo stesso spirito combattivo. Accanto a lei, Jasmine Paolini, già finalista nel singolare, dimostra di essere una delle tenniste più complete e in forma del momento.

Il simbolo di una nuova Italia del tennis

Il successo di Errani e Paolini rappresenta l’immagine di un’Italia sportiva tenace, resiliente, capace di lottare fino all’ultimo punto. Un’Italia che non si lascia abbattere nemmeno dai momenti più difficili, che trova la forza di reagire, di ribaltare situazioni compromesse, di conquistare il pubblico con carattere e qualità.

Un titolo che vale più dell’oro

Il trionfo nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia non è solo un risultato prestigioso in termini sportivi. È la celebrazione di due carriere diverse ma complementari, di una generazione che si passa il testimone, e di un tennis italiano che, soprattutto al femminile, sta vivendo una nuova primavera.

Il Foro si è inchinato alla loro impresa. Il pubblico ha applaudito, esultato, pianto di gioia. Perché questa non è stata solo una vittoria: è stata una pagina di storia sportiva scritta a caratteri indelebili nel cuore di Roma.