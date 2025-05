Sinner, oggi la finale degli Internazionali: quanto guadagna se vince

Jannik Sinner sfida oggi, domenica 18 maggio 2025, Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia, con in palio non solo il prestigioso titolo ma anche un premio economico di grande rilievo. Per l’azzurro si tratta di un’occasione speciale: tornare a vincere nel torneo “di casa” dopo una stagione segnata da alti e bassi e da tre mesi di stop per infortunio.

FINALE!!!! 💪🏻❤️❤️ Grazie di cuore per ieri, ci vediamo domani 🇮🇹 #forza pic.twitter.com/iIchHb8h9h — Jannik Sinner (@janniksin) May 17, 2025

Una stagione condizionata, ma già vincente

Nonostante lo stop forzato, Sinner ha già incassato 2,1 milioni di dollari nel 2025, grazie soprattutto al trionfo agli Australian Open. In carriera, il tennista altoatesino ha raccolto quasi 40 milioni di dollari in soli premi, un bottino che potrebbe aumentare sensibilmente in caso di vittoria oggi al Masters 1000 di Roma.

Il cammino verso la finale

Per arrivare all’ultimo atto del torneo, Sinner ha superato in semifinale Tommy Paul, rimontando dopo un inizio complicato. Carlos Alcaraz, dal canto suo, ha eliminato Lorenzo Musetti in due set. I due si affrontano per la prima volta in una finale a Roma, con un bilancio di precedenti in equilibrio e un match che si preannuncia spettacolare.

I premi del Masters 1000 di Roma: ecco quanto può guadagnare Sinner

Con l’approdo in finale, Sinner si è già assicurato 523.870 euro, cifra destinata al finalista perdente del torneo. Tuttavia, in caso di successo, l’azzurro porterebbe a casa ben 985.030 euro, sfiorando il milione di euro.

Tabella premi Internazionali d’Italia 2025 – Tabellone maschile

Primo turno : € 20.820

: € 20.820 Secondo turno : € 30.895

: € 30.895 Terzo turno : € 52.925

: € 52.925 Ottavi di finale : € 90.445

: € 90.445 Quarti di finale : € 165.670

: € 165.670 Semifinale : € 291.040

: € 291.040 Finalista : € 523.870

: € 523.870 Campione: € 985.030

Tutto pronto per la sfida: in palio il titolo e il bottino

Sinner è quindi già garantito di incassare oltre mezzo milione di euro, ma la sfida di oggi contro Carlos Alcaraz potrebbe regalargli il successo più atteso nel torneo italiano e un ulteriore importante traguardo economico.

L’Italia del tennis è pronta a tifare per lui: il sogno di vedere un campione azzurro sul trono di Roma non è mai stato così vicino.

Leggi anche: