Jannik Sinner ha surclassato Casper Ruud in una semifinale che non ha lasciato spazio a interpretazioni, chiudendo l’incontro con un impressionante 6-0 6-1. Il tennista italiano ha messo in mostra una prestazione impeccabile, concedendo un solo game al suo avversario, incapace di fronteggiare la sua precisione e potenza.

Primo set: Sinner straripante, 6-0 in 20 minuti

Nel primo set, Sinner parte fortissimo, ottenendo immediatamente il break contro Ruud con quattro punti consecutivi. Il ritmo imposto dall’italiano è travolgente, con scambi intensi e colpi profondi che lasciano il norvegese senza possibilità di reazione.

Il dominio di Sinner si consolida con un ulteriore break a zero, grazie a errori non forzati di Ruud, che portano l’italiano a un rapido 3-0. In meno di 15 minuti, il punteggio segna 4-0 per Sinner, che chiude il primo set con un netto 6-0 in soli 20 minuti.

Sinner è inarrestabile: colpi potenti e traiettorie precise, una dimostrazione di superiorità che si concretizza nel 6-0 iniziale.

Secondo set: Ruud trova un game, ma Sinner detta legge

Nel secondo set, Sinner continua a dominare, nonostante qualche sprazzo di resistenza di Ruud, che riesce a vincere il suo primo game grazie a un servizio efficace. Tuttavia, l’italiano ottiene il break alla seconda occasione e consolida il vantaggio portandosi sul 2-0.

Ruud riesce a evitare un ulteriore break, vincendo il suo unico game dell’incontro, ma Sinner risponde subito riprendendo il controllo del gioco. L’italiano gestisce abilmente il campo, chiudendo i punti con precisione, portando il punteggio sul 3-1.

Conclusione a senso unico: Sinner chiude 6-1

Nel quinto gioco, Sinner sfoggia una varietà di colpi, sorprendendo Ruud con una palla corta di dritto. Il dominio dell’italiano prosegue inesorabile: 4-1, poi 5-1, fino a chiudere il set e l’incontro.

Ruud non trova opportunità, e Sinner sigilla il secondo set 6-1, confermando la sua superiorità.

Un incontro che ribadisce lo straordinario stato di forma di Sinner: una semifinale senza storia, in cui ha concesso solo un game, dimostrando, ancora una volta, la sua netta superiorità.

Leggi anche: