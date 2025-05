Internazionali d’Italia: storia del torneo italiano di tennis più prestigioso

Oggi, gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano uno degli eventi tennistici più prestigiosi al mondo. Si svolgono ogni anno al Foro Italico di Roma, attirando migliaia di spettatori da tutto il mondo. Il torneo è parte integrante del circuito ATP Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000, confermando la sua importanza nel panorama tennistico internazionale. L’edizione del 2024 ha registrato numeri record, con oltre 298.000 biglietti venduti e un impatto economico totale di quasi mezzo miliardo di euro, senza il minimo sostegno di fondi pubblici.

Le origini del torneo italiano

Il torneo ha avuto inizio nel 1930 a Milano, presso il Tennis Club Milano, con il nome di “Campionato Italiano di Tennis“. La prima edizione vide il trionfo di Luis Álvarez, che sconfisse in finale Lucia Valerio, segnando l’inizio della tradizione del torneo. Nel 1931, Lucia Valerio divenne la prima italiana a vincere il titolo in singolare, superando in finale l’americana Andrus. Nel 1933, Emanuele Sertorio conquistò il primo titolo maschile italiano, battendo in finale il francese André-Martin Legeay.

Nel 1935, il torneo si trasferì definitivamente a Roma, al nuovo Foro Mussolini (oggi Foro Italico), dove ha sede ancora oggi. La prima edizione romana vide la vittoria dello statunitense Wilmer Hines, che sconfisse in finale Giovanni Palmieri. Da allora, il torneo ha assunto una crescente importanza, attirando i migliori tennisti internazionali. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Gli Anni d’Oro e il dominio italiano

Dopo una pausa durante la Seconda Guerra Mondiale, il torneo riprese nel 1950. In quegli anni, l’Italia dominò il panorama tennistico internazionale. Nicola Pietrangeli emerse come una delle figure più rappresentative, vincendo il titolo nel 1950, 1953 e 1957. Il suo stile elegante e la sua tecnica raffinata lo resero amatissimo dal pubblico. Nel 1950, Fausto Gardini conquistò il titolo maschile, mentre Annelies Ullstein, tedesca naturalizzata italiana, vinse il titolo femminile, segnando un’importante affermazione per il tennis italiano. Gardini e Pietrangeli divennero simboli del tennis italiano, contribuendo a consolidare la reputazione del torneo.

Negli anni ’60 e ’70, il torneo vide l’affermarsi di tennisti internazionali. Nel 1961, in occasione del centenario dell’Unità d’Italia, il torneo si spostò eccezionalmente a Torino. Tuttavia, Roma rimase la sede principale. Nel 1976, Adriano Panatta divenne il primo italiano a vincere il titolo maschile dopo anni di dominio straniero, battendo in finale il cileno Jaime Fillol. Questo successo rappresentò un ritorno alla vittoria per l’Italia e un segno di speranza per il futuro del tennis nazionale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

I record del torneo

Negli anni ’80 e ’90, il torneo acquisì ulteriore prestigio, attirando i migliori tennisti mondiali. Giocatori come Thomas Muster, Jim Courier, Àlex Corretja, Marcelo Ríos e Gustavo Kuerten dominarono il torneo maschile, mentre nel femminile si distinsero Chris Evert, Martina Navrátilová e Steffi Graf.

Dal 2005, il torneo ha visto il predominio di tennisti spagnoli. Rafael Nadal ha vinto il titolo maschile in dieci occasioni (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021), diventando il giocatore con il maggior numero di vittorie nella storia del torneo. Le sue vittorie sono state caratterizzate da partite epiche, come quelle contro Guillermo Coria nel 2005 e Roger Federer nel 2006. Novak Đoković ha interrotto il dominio spagnolo vincendo nel 2008, 2011, 2014 e 2015, consolidando la sua posizione tra i grandi del tennis. Nel 2002, il torneo assunse il nome ufficiale di “Internazionali BNL d’Italia” per motivi di sponsorizzazione. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nel femminile, Chris Evert detiene il record di vittorie, con cinque titoli (1974, 1975, 1980, 1981, 1982). Più recentemente, Iga Świątek ha dominato il torneo, vincendo nel 2021, 2022 e 2024, consolidando la sua posizione come una delle migliori tenniste della sua generazione.

Il Foro Italico di Roma è uno dei templi storici del tennis mondiale, sede dal 1935 degli Internazionali BNL d’Italia, torneo di punta del circuito ATP e WTA. Situato nel cuore della capitale, il complesso sportivo ospita il Circolo del Tennis del Foro Italico, dotato di 8 campi in terra rossa, e il celebre Stadio dei Marmi, con le sue 60 statue neoclassiche che incorniciano l’area.

Nel 2025, il Foro Italico ha subito un’importante trasformazione: l’area è stata ampliata a 20 ettari, con l’aggiunta di 4 nuovi campi e 7.500 posti a sedere, portando la capienza complessiva a 55.000 spettatori. È stata inaugurata la SuperTennis Arena, una nuova struttura da 3.000 posti all’interno dello Stadio dei Marmi, che ha arricchito l’offerta del torneo, portando il numero totale di campi da gioco a 9 e quelli di allenamento a 12.

