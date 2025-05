Paolini-Stearns, pronostico e statistiche: chi va in finale?

Il tennis femminile torna protagonista al Foro Italico con una delle sfide più attese degli Internazionali BNL d’Italia 2025: la semifinale tra Jasmine Paolini e Peyton Stearns. L’evento rappresenta un momento storico per il tennis italiano, con la toscana pronta a confermare la sua crescita e a inseguire un posto nella finalissima. L’analisi di questa partita offre spunti interessanti sia per gli appassionati di sport che per chi si avvicina al mondo delle scommesse, grazie a statistiche dettagliate e quote aggiornate.

Paolini in grande forma: statistiche e percorso impressionante

La semifinale tra Paolini e Stearns, in programma giovedì 15 maggio, vede di fronte due tenniste in ottima forma. Jasmine Paolini, attualmente numero 5 del mondo, è reduce da un percorso straordinario:

Ha sconfitto la neozelandese Sun (6-4, 6-3)

(6-4, 6-3) Ha superato la tunisina Jabeur (6-4, 6-3)

(6-4, 6-3) Ha battuto la lettone Ostapenko (7-5, 6-2)

(7-5, 6-2) Ha vinto un match molto combattuto contro la russa Shnaider (6-7, 6-4, 6-2)

La tennista italiana ha dimostrato grande carattere, riuscendo a recuperare situazioni di svantaggio e mostrando notevole resistenza fisica e mentale. Dall’altra parte, Peyton Stearns, numero 42 del ranking, ha raggiunto la semifinale superando:

Nuria Brancaccio (6-3, 6-2)

(6-3, 6-2) Anna Kalinskaya (6-2, 6-3)

(6-2, 6-3) Madison Keys (2-6, 6-2, 7-6)

(2-6, 6-2, 7-6) Naomi Osaka (6-4, 3-6, 7-6)

(6-4, 3-6, 7-6) Elina Svitolina (6-2, 4-6, 7-6)

Stearns si è distinta per la capacità di mantenere la concentrazione nei momenti decisivi, superando due match al tie-break nel set finale. Le statistiche raccontano una partita che promette equilibrio e spettacolo, con entrambe le giocatrici capaci di ribaltare situazioni difficili e di esprimere un tennis di alto livello.

Secondo le principali agenzie di scommesse, Paolini parte favorita con una quota di 1.43 per la vittoria, mentre la possibilità che si disputino tre set è quotata a 2.55. L’opzione Over 20.5 Games, indice di una sfida combattuta, è proposta a 1.76.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e, in chiaro, su Rai 2 e RaiPlay, garantendo ampia copertura agli appassionati.

La semifinale tra Paolini e Stearns agli Internazionali BNL d’Italia si preannuncia come una delle più avvincenti dell’anno, con entrambe le tenniste pronte a dare il massimo per conquistare la finale. Le quote suggeriscono grande equilibrio, ma la favorita resta l’italiana. Per chi volesse approfondire, la quota per la vittoria di Paolini è fissata a 1.43, mentre il possibile arrivo al terzo set si gioca a 2.55.

