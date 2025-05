Sinner è tornato! Agli Internazionali di Roma Jannik stende Navone in due set, sorrisi e applausi

Jannik Sinner è tornato. Dopo 104 giorni di assenza dai campi, il numero 1 del mondo inaugura la sua stagione sulla terra rossa con una vittoria netta ma non scontata. Agli Internazionali d’Italia di Roma supera l’argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Picking up where he left off 👌@janniksin defeats Navone 6-3 6-4 in his first match since January, extending his winning streak to 22#IBI25 pic.twitter.com/0D8pSMNLW2