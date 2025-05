Berrettini, esordio da sogno agli Internazionali di Roma: poi si emoziona

Buona la prima per Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista romano ha superato il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del ranking ATP, con il punteggio di 6-4, 7-6 (0) al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Un successo importante, davanti al pubblico di casa, che lo proietta verso il terzo turno dove affronterà il vincente tra Casper Ruud e Aleksandr Bublik.

Matteo Berrettini signs the camera after playing his first match in Rome since 2021:



“I missed you” 🇮🇹🥹 pic.twitter.com/XW2mGSOgC7