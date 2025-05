ATP 1000, a Roma impresa italiana: il risultato clamoroso (e l’avversario “impazzisce”)

ATP 1000 di Roma, mentre il Foro Italico attende il ritorno di Jannik Sinner come un “messia laico”, è un altro italiano a prendersi la scena con un vittoria che rappresenta la grande sorpresa del secondo turno. E che ha anche conseguenze forti, perché l’avversario perde la testa e dà i numeri in campo.

Fitness Vip @MensHealthMag – Chi è Francesco Passaro, l'italiano che ha eliminato Dimitrov agli @InteBNLdItalia 🎾💪https://t.co/rhB2oUysBW — Tiziano Marino (@tiz_marino) May 9, 2025

Sotto il sole di Roma, a scaldare i cuori degli spettatori è stato Francesco Passaro, che si è preso la scena e ha scatenato l’entusiasmo della Grand Stand Arena. Il 23enne perugino, fuori dalla top 100, ha compiuto un’autentica impresa eliminando in due set Grigor Dimitrov, numero 15 del mondo, con i parziali di 7-5, 6-3. (continua dopo la foto)

Alla fine il bulgaro ha perso la testa e anche una racchetta, scaraventata rabbiosamente a terra e distrutta dopo l’ennesimo errore. Per chi ha seguito Passaro in questi anni di battaglie nei Challenger, la prestazione odierna ha il sapore della consacrazione: solido in risposta, preciso nei colpi da fondo, lucido nei momenti chiave.

Nel primo set il tennista umbro ha strappato il servizio a Dimitrov tre volte, sfruttando con intelligenza le indecisioni del bulgaro e il sostegno caloroso del pubblico romano, che lo ha trascinato punto dopo punto. Nel secondo parziale, la tensione ha giocato brutti scherzi al campione bulgaro: servizio ballerino, rovescio impreciso, nervi a fior di pelle.

Passaro, al contrario, è cresciuto e non si è lasciato distrarre: ha gestito gli scambi con maturità, ha piazzato colpi vincenti nei momenti giusti e ha portato a casa un successo meritato, limpido, perfino commovente per chi ama il tennis italiano e conosce le fatiche e i sacrifici del ragazzo per emergere nel circuito.

Con questa vittoria, Passaro approda al terzo turno per il secondo anno consecutivo agli Internazionali d’Italia, ma stavolta il sapore è diverso: l’avversario era un big, fra i primi 15 del mondo. Ora affronterà il vincente tra Khachanov e Burruchaga, con una chance concreta per tornare tra i primi 100 del mondo, traguardo che sembrava lontano solo poche settimane fa.

E mentre le tribune romane attendono l’ingresso di Sinner con ansia e curiosità, oggi gli spettatori si sono affezionati al gioco e al volto emozionato di Francesco Passaro, che ha ricordato a tutti – in primis a se stesso – che con l’impegno e la perseveranza si può andare anche oltre i propri limiti. Dunque bravo Francesco, con la speranza che arrivino altre vittorie.

