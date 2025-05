Pronostico Lajovic-Alcaraz: statistiche, analisi e quote ATP Roma

Il Foro Italico di Roma si prepara ad accogliere una delle sfide più attese del secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2025, con l’incontro tra Dusan Lajovic e Carlos Alcaraz. La partita, in programma venerdì 9 maggio, vede il ritorno in campo del giovane talento spagnolo dopo un recente infortunio, opposto a un avversario reduce da una serie di successi nelle qualificazioni. In questo articolo analizziamo le statistiche, i risultati e le principali quote di questa interessante sfida dell’ATP Masters 1000 romano.

Alcaraz torna in campo: statistiche, precedenti e quote a confronto

La sfida tra Lajovic e Alcaraz si presenta come un confronto tra due tennisti con percorsi recenti differenti:

Dusan Lajovic è attualmente numero 131 del ranking mondiale e arriva a questo secondo turno dopo aver superato le qualificazioni. Il serbo ha battuto prima Quinn e poi Norrie , imponendosi anche nel primo turno contro Nishioka con un convincente 7-5, 6-1.

è attualmente numero 131 del ranking mondiale e arriva a questo secondo turno dopo aver superato le qualificazioni. Il serbo ha battuto prima e poi , imponendosi anche nel primo turno contro con un convincente 7-5, 6-1. Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, rientra in campo dopo uno stop dovuto a uno strappo all’adduttore. Prima dell’infortunio, aveva vinto a Monte-Carlo e raggiunto la finale a Barcellona, persa contro Rune.

Le principali piattaforme di scommesse offrono diverse opzioni per questo incontro:

Esito Quota Vittoria Alcaraz 2-0 1.25 Lajovic vince almeno un set 3.30 Over 17.5 games 1.47

La copertura televisiva è garantita da Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, con oltre 100 ore di programmazione. Per chi preferisce il digitale terrestre, Rai 2 trasmetterà in chiaro dodici match, compresa la finale, e sarà possibile seguire le partite anche in streaming su RaiPlay.

Il cuore della notizia riguarda le condizioni di Alcaraz: se il numero 3 del mondo dovesse mostrare il livello di forma che lo ha contraddistinto nelle settimane precedenti all’infortunio, la sua vittoria sembra altamente probabile. Tuttavia, il percorso di Lajovic nelle qualificazioni e la sua esperienza potrebbero rappresentare un’insidia, specialmente se lo spagnolo non dovesse essere al meglio della condizione. Le quote riflettono questo scenario, offrendo alternative sia per chi punta su una vittoria netta di Alcaraz sia per coloro che prevedono un match più equilibrato.

Nell’attesa di scoprire come si evolverà questa sfida tra Lajovic e Alcaraz, l’interesse degli appassionati è alto, anche grazie alla possibilità di seguire l’evento in diretta TV e streaming. Le quote favoriscono nettamente lo spagnolo (1.25 per il 2-0), ma l’opzione che vede Lajovic strappare almeno un set (3.30) attira l’attenzione dei più audaci. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!