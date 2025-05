Sinner, l’attesa è finita: il numero 1 del mondo riparte da Navone. “Sarà meraviglioso tornare”

Esordio oggi alle 19 sul Centrale del Foro Italico per Jannik Sinner, che affronta l’argentino Mariano Navone in un match che segna il suo rientro ufficiale nel circuito ATP. Una partita molto attesa, non solo perché rappresenta il debutto dell’azzurro agli Internazionali d’Italia, ma anche perché è la prima dopo tre mesi di assenza dovuti allo stop forzato per il caso Clostebol.

Ancora numero uno, nonostante tutto

Nonostante l’assenza dai campi, Sinner è ancora il numero uno del mondo, anche grazie ai risultati altalenanti dei suoi principali avversari. Una posizione di prestigio che aumenta le aspettative su di lui in vista di questo rientro tanto atteso, e che alimenta la pressione per un esordio all’altezza.

Arrivato a Roma lo scorso lunedì, l’altoatesino ha curato con attenzione la preparazione, non ancora al 100%, ma comunque intensa. Ogni giorno si è allenato con sparring partner di altissimo livello: da Jiri Lehecka a Lorenzo Sonego, passando per Taylor Fritz, Casper Ruud e Francisco Cerundolo, con cui aveva già preparato il torneo di Miami.

Un avversario insidioso

Mariano Navone non è un avversario da sottovalutare. L’argentino è un giocatore molto solido, che fa dell’atletismo e della corsa le sue armi migliori. Inoltre, la terra battuta è la sua superficie preferita, e ciò potrebbe metterlo nelle condizioni di creare più di un grattacapo a Sinner, ancora in fase di rodaggio.

Sinner scenderà in campo con addosso gli occhi di tutta Italia, ma anche quelli del collega e rivale Carlos Alcaraz, che in conferenza stampa ha lanciato una vera e propria sfida a distanza, dandogli appuntamento per la finale del torneo. Un obiettivo ambizioso che Jannik condivide, anche in vista del vero traguardo stagionale: il Roland Garros.

ROME, ITALY – MAY 06: Jannik Sinner of Italy smiles during a training session on Day Two of the Internazionali BNL D’Italia 2025 at Foro Italico on May 06, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Il messaggio ai tifosi: “Solo energia positiva”

Nel giorno del debutto, Sinner ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi tramite un video diffuso sui social: