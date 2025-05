Paolini, missione compiuta: Roma la spinge, Jasmine vola per la prima volta agli ottavi

Jasmine Paolini è raggiante all’uscita dal campo, non solo per la vittoria, ma anche per avere sconfitto una piccola maledizione che sinora le aveva impedito di andare oltre al secondo turno degli Internazionali d’Italia. Invece stavolta ce l’ha fatta, in scioltezza e con pieno merito, contro un’avversaria che non sta attraversando un buon momento, ma che è stata fra le prime del mondo e a tennis ci sa giocare.

JASMINE PAOLINI É AGLI OTTAVI 💪



Splendida prova della tennista azzurra, che supera in due set la numero 36 del mondo, Ons Jabeur, e conquista il pass per gli ottavi di finale. Ad attenderla ora ci sarà Jelena Ostapenko 🇱🇻#EurosportTENNIS #Tennis #IBI25 #Roma #Paolini pic.twitter.com/ODcJeL8CHl — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 10, 2025

L’atleta azzurra, numero 5 del mondo, approda agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia con una prova solida e intelligente, superando la tunisina Ons Jabeur (ex n. 2 WTA, oggi 36ª) in due set controllati bene: 6-4 6-3. Una vittoria che le permette di restare l’unica italiana in corsa nel tabellone femminile.

“Finalmente ho vinto due partite consecutive qui a Roma”, ha detto sorridendo la 29enne toscana al termine del match. L’atmosfera del Foro Italico le ha dato una spinta in più, anche se non è sempre semplice gestirla: “Questo campo è speciale per noi italiani, bisogna un po’ abituarsi a tanto tifo e tanto pubblico”.

Paolini, grande gioia: per la prima volta è negli ottavi a Roma

“Ringrazio per essere venuti così numerosi. Sono contenta di come ho gestito la partita, l’importante è averla portata a casa”. Agli ottavi, Paolini dovrà vedersela con una cliente scomoda: Jelena Ostapenko, numero 17 del seeding e giocatrice capace di tirare colpi violenti da ogni zona del campo.

Jasmine lo sa bene: “Sarà un match tosto, lei sa colpire molto forte la palla da tutti i punti. Servirà mettere tante prime palle, ce la metterò tutta. Non vedo l’ora di scendere in campo”. Roma applaude la sua regina azzurra. E la speranza di tutti è che questa corsa possa andare ancora lontano.

