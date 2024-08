Tennis. Sinner racconta l’incubo della positività al Clostebol. Jannik Sinner, classe 2001, è un tennista italiano. Considerato uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, il 10 giugno 2024 è diventato il primo tennista italiano e il 29º al mondo ad aver raggiunto la 1ª posizione del ranking ATP in singolare. Con 15 titoli del circuito maggiore, tra i quali spiccano una prova del Grande Slam agli Australian Open 2024 e tre tornei Masters 1000, è il più vittorioso tennista italiano dell’era Open. Con la nazionale italiana ha conquistato la Coppa Davis nel 2023. Sinner alla vigilia dell’esordio agli US Open ha parlato di quello che ha vissuto durante i mesi della notifica della positività al Clostebol. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Us Open, Sinner: “Mai violato le regole, sempre stato onesto” (VIDEO)

Leggi anche: US Open, Sinner lascia a casa Naldi e Ferrara dopo il caso doping

Leggi anche: Caso Sinner, il precedente di Bortolotti: “Doparsi con il clostebol è da imbecilli”

Leggi anche: Caso Sinner, il presidente della Federazione Italiana Tennis: “Le critiche dai più cretini”

Sinner racconta l’incubo della positività al Clostebol

Dopo la prima conferenza stampa direttamente dagli US Open, Jannik Sinner è tornato a parlare del caso della positività al Clostebol e di tutto quello che ne è scaturito. Il tennista numero uno al mondo ha ribadito la sua posizione specificando alcuni aspetti relativi a quanto dichiarato da alcuni colleghi in queste ore. L’azzurro ha ribadito che non c’è stata a suo dire quella disparità di trattamento di cui è stato accusato. Un’intervista a 360° con la quale ha deciso di porre fine a questo spiacevole capitolo della sua vita professionale. Vediamo nel dettaglio le parole del tennista.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”