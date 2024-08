Tennis. Dopo il caso doping e la successiva assoluzione, non sorprende che ci siano stati cambiamenti nell’entourage di Jannik Sinner. Per lo US Open, infatti, ad accompagnare l’altoatesino saranno esclusivamente i suoi due allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. I trainer Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, che si sono rivelati involontariamente responsabili della positività di Sinner, sono stati lasciati a casa per questo torneo. (Continua a leggere dopo la foto)

US Open, Sinner lascia a casa Naldi e Ferrara dopo il caso doping

“Abbiamo preso ieri questa decisione, abbiamo discusso, e allo US Open ci saremo solo io e Simone [Vagnozzi] a supportare Jannik. La situazione è molto difficile, chiunque attraversi momenti del genere soffre. Non è stato facile vedere Jannik soffrire, sia mentalmente che fisicamente, nell’ultimo periodo”, ha dichiarato Cahill a ESPN. Al momento non è stata annunciata alcuna separazione o licenziamento ufficiale da parte di Jannik Sinner nei confronti dei trainer Umberto Ferrara e Giacomo Naldi.

Tuttavia, la loro assenza è evidente: entrambi non hanno accompagnato il tennista negli ultimi due tornei negli Stati Uniti. Inoltre, Naldi non è stato più visto nel box di Sinner da Halle, dove il tennista altoatesino ha ottenuto il suo primo successo in carriera su erba. (Continua a leggere dopo la foto)

Indian Wells 2024



Giacomo Naldi and the bandaged finger on which the drug containing clobestol was applied.



It is what it is, a series of unfortunate event. pic.twitter.com/xYYnBs8g0p — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) August 20, 2024

Decisioni imminenti per il team di Sinner dopo il caso doping

US Open. Nonostante l’incidente non sia stato intenzionale, Ferrara e Naldi sono ritenuti responsabili di un errore che, seppur involontario, ha avuto conseguenze significative. Viene loro imputata una certa leggerezza nella gestione della situazione, un passo falso che avrebbe potuto compromettere gravemente la carriera di Jannik Sinner, e che potrebbe ancora avere ripercussioni sulla sua immagine. Durante lo US Open, Sinner riceverà assistenza dai professionisti messi a disposizione dall’ATP, evitando così un immediato cambiamento nel suo staff.

Tuttavia, dopo il torneo di New York, sarà inevitabile prendere delle decisioni definitive: Sinner dovrà scegliere se continuare la collaborazione con i suoi trainer o se separarsi da loro, nonostante il loro lavoro sia sempre stato molto apprezzato e abbia contribuito significativamente ai suoi successi.