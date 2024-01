Il mondo del cinema colpito da un triste lutto: il noto attore è morto all’età di 50 anni. La notizia è stata annunciata nelle ultime ore. L’attore è stato trovato senza vita dalla compagna nella loro abitazione. Al momento non conosciamo le cause della sua scomparsa. La sua morte ha generato un profondo senso di tristezza nell’ambiente cinematografico. (Continua…)

Leggi anche: Musica in lutto: morta in seguito ad un terribile incendio

Leggi anche: Tragedia in Italia, treno travolge bambino di 9 anni: come è successo

Attore trovato morto dalla compagna

Il famoso attore è morto all’età di 50 anni. È stata la compagna a trovarlo senza vita nella loro abitazione. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla stampa ed ha generato un profondo senso di tristezza. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ricevere questa notizia. Il mondo del cinema piange un’artista di gran calibro. Amici e colleghi si stringono attorno al dolore provato in queste ore dalla famiglia e in particolare dalla compagna. (Continua…)

Leggi anche: Bambino di 9 anni precipita dalla seggiovia: le sue condizioni

Leggi anche: Tragico incidente, auto sfonda la recinzione e finisce nel giardino di un locale

Alec Musser morto

È morto Alec Musser, l’attore aveva 50 anni. È stato trovato senza vita dalla compagna nella sua villa a Del Mar, località della California. Appena la stampa ha diffuso la notizia, il mondo del cinema è precipitato nello sconforto. Una morte atroce e soprattutto improvvisa. Non conosciamo ancora le cause della morte dell’attore. Immediatamente è arrivato il cordoglio di amici e colleghi, in particolare del famosissimo attore Adam Sandler, che aveva recitato insieme a lui nel film “Un weekend da bamboccioni”. (Continua…)

Chi era Alec Musser

Alex Musser è stato un famoso attore nato l’11 aprile 1973. Dopo aver vinto il reality “I Wanna Be a Star”, ha recitato ne “La valle dei pini”. Viene inoltre ricordato per un piccolo ruolo nella famosissim commedia “Un weekend da bamboccioni” con Adam Sandler. Il suo personaggio è rimasto iconico perchè in una scena attira l’attenzione di un gruppo di mogli, salvo poi scioccarle per via di un tono di voce eccessivamente acuto. Ha recitato inoltre nella sitcom “Rita Rocks” e nel film “Road to the Altar”. La sua ultima apparizione è stata nel 2011 nel ruolo di Friedrich nell’ultima stagione di “Desperate Housewives”.