Ciclismo, il campione travolto mentre si allena: "Bici piegata come una carrozzina"

Spavento e preoccupazione questa mattina nel mondo del ciclismo per un episodio che ha comportato gravi rischi per il famoso atleta belga Remco Evenepoel. Il ciclista fiammingo, infatti, è stato ricoverato in ospedale dopo un grave incidente stradale, che si è verificato durante un allenamento a Oetingen, nella provincia del Brabante.

😔Paura per Remco #Evenepoel, finito contro la portiera di un furgone mentre si allenava.



Il ciclista, secondo quanto riportano i media belgi, è cosciente ed è stato trasportato in ospedale ad Anderlecht.



Possibili fratture a polso e clavicola. pic.twitter.com/h9YTGXTKHW — Bike Channel (@bikechannel_) December 3, 2024

L’incidente è avvenuto sulla Kerkstraat, quando Evenepoel ha urtato il portone posteriore di un furgone postale, perdendo il controllo della sua bicicletta. Secondo le prime testimonianze, il ciclista è stato trovato “pallido e rannicchiato a terra” subito dopo l’impatto.

I soccorsi sono intervenuti prontamente, ed Evenepoel è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Erasmus di Anderlecht, dove le sue condizioni sono ora monitorate. Nonostante la violenza dell’impatto, il ciclista belga non sarebbe in pericolo di vita, come confermato anche dal padre Patrick Evenepoel.

Il papà dell’atleta ha dichiarato: “Siamo in attesa di aggiornamenti, ma al momento non abbiamo molte informazioni. È stato portato all’ospedale sotto la supervisione di un’équipe del Mug. Ha già inviato un messaggio, quindi speriamo che tutto proceda per il meglio”.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso, con la polizia che sta cercando di ricostruire i dettagli dell’accaduto. Le testimonianze oculari raccontano di un impatto violento: “Remco si è rannicchiato subito dopo l’impatto, è stato un colpo violento“, hanno dichiarato i proprietari di un locale vicino al luogo dell’incidente. “La porta del furgone era completamente danneggiata e la sua bicicletta era distrutta, piegata come una carrozzina, come se fosse di cartone“.

Anche la moglie di Evenepoel, Oumi, è arrivata poco dopo che erano giunti i servizi di emergenza, come riferito dai testimoni. Nonostante la drammaticità del momento, il ciclista ha mostrato segni di ripresa, inviando un messaggio che ha tranquillizzato i suoi familiari e i suoi tifosi.

Ora si attendono i risultati degli esami clinici per determinare l’entità dell’incidente e le eventuali conseguenze per la salute del campione. Resta, comunque, una forte preoccupazione per la sua condizione fisica, ma le prime notizie sembrano rassicuranti.

