Tragedia nello sport, il campione muore nel giorno del suo 19° compleanno. La drammatica notizia della morte prematura e improvvisa è stata resa nota dal club ciclistico di cui il giovane faceva parte. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

La promessa del ciclismo muore a 19 anni

Una tragedia ha scosso il mondo del ciclismo nelle ultime ore: il giovane corridore belga Tuur Hancke è morto improvvisamente lunedì 25 novembre, nel giorno del suo diciannovesimo compleanno. Un destino beffardo ha voluto che il giovane incontrasse la morte proprio durante una pausa che si era preso dallo sport che lo appassionava più di tutti. Solo un mese fa, Hancke aveva infatti annunciato il suo ritiro dalle competizioni, per alleggerire le pressioni date dagli allenamenti e dallo studio.(Continua a leggere dopo la foto…)

Tuur Hancke, la morte improvvisa sconvolge la squadra

Una morte improvvisa, tuttavia, ha messo un punto definitivo al percorso sportivo iniziato con grandi promesse per il giovane ciclista Tuur Hancke. L’ultimo numero che aveva indossato, durante una gara a Elfdorpen lo scorso 1° settembre, rimarrà un simbolo della sua breve ma intensa carriera. Le cause del decesso non sono ancora state rese note.

