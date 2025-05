Pronostico Milan-Bologna: statistiche e analisi sulla finale

L’attesa per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna cresce di giorno in giorno. Questo appuntamento non rappresenta solo il culmine della stagione calcistica italiana, ma anche un’occasione unica per entrambe le squadre di dare un senso compiuto al loro percorso. L’evento, in programma il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, promette spettacolo e tensione, con due club determinati a scrivere una pagina importante della propria storia recente.

Statistiche e percorso stagionale: il Bologna sogna il trionfo

La presenza del Bologna in finale non era tra le ipotesi più gettonate a inizio stagione. I rossoblù, tuttavia, hanno sorpreso tutti con prestazioni solide e una continuità di risultati che li hanno portati a disputare una delle migliori annate degli ultimi cinquant’anni. Proprio la finale di Coppa Italia offre ai felsinei l’opportunità di conquistare un trofeo che manca da mezzo secolo e di suggellare una stagione già storica grazie alla lotta, ancora aperta, per un posto in Champions League.

Ultima vittoria del Bologna in Coppa Italia: oltre 50 anni fa

in Coppa Italia: oltre 50 anni fa Squadra guidata da Vincenzo Italiano , reduce da tre finali perse nelle ultime due stagioni

, reduce da tre finali perse nelle ultime due stagioni Seconda parte di stagione contraddistinta da spettacolo e risultati convincenti

Competizione Stagione Risultato Coppa Italia 2023/24 Finale raggiunta Serie A 2023/24 Corsa per la Champions League

Nonostante l’entusiasmo, il Bologna dovrà fare i conti con un’assenza pesante: Estanis Pedrola, giovane attaccante spagnolo in prestito dalla Sampdoria, non sarà disponibile per la finale a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro, infortunio che segna la fine anticipata della sua stagione. L’imprevisto priva la squadra di una valida alternativa offensiva, ma la rosa guidata da Italiano ha dimostrato più volte di saper sopperire alle difficoltà, grazie a un gioco corale e a una rosa ben strutturata.

Il Milan, dal canto suo, affronta la finale con la possibilità di alzare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa, cercando così di rendere meno amara una stagione complicata. La sfida promette equilibrio e incertezza, con le due formazioni pronte a contendersi il titolo fino all’ultimo minuto.

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna sarà l’appuntamento clou di una stagione ricca di sorprese. L’assenza di Pedrola rappresenta un ostacolo per i rossoblù, ma il gruppo ha già dimostrato di saper reagire alle avversità. Le quote delle scommesse, anche se soggette a variazioni, riflettono un equilibrio tra le due squadre, con un leggero favore per il Milan grazie all’esperienza nelle finali. Segui le nostre analisi per non perdere nessuno sviluppo su questa e altre sfide decisive!