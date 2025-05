Pronostico e statistiche per West Ham-Tottenham: analisi derby

Il London Derby tra West Ham e Tottenham si avvicina, proponendo una sfida dal sapore particolare nonostante la stagione complicata di entrambe le squadre. I due club si trovano nella parte bassa della classifica di Premier League, ma il prestigio della rivalità e l’importanza dell’onore cittadino rendono questo incontro ancora molto sentito sia dai tifosi che dagli stessi giocatori.

Statistiche recenti e precedenti: bilancio in equilibrio al London Stadium

Analizzando il percorso delle due squadre, si evidenziano momenti di grande difficoltà. Il West Ham non vince da sette partite, alternando pareggi e sconfitte, e si trova attualmente al sedicesimo posto. I Tottenham Hotspur, guidati da Postecoglou, hanno raccolto solo una vittoria e un pareggio nelle ultime otto gare, subendo ben sei sconfitte, tra cui la pesante sconfitta per 5-1 contro il Liverpool che ha sancito il titolo per i Reds. Tuttavia, gli Spurs hanno mantenuto qualche speranza europea grazie alla vittoria in Europa League contro il Bodo Glimt.

Negli ultimi dieci confronti tra West Ham e Tottenham : quattro vittorie per parte, due pareggi.

e : quattro vittorie per parte, due pareggi. Al London Stadium , il West Ham è imbattuto nelle ultime quattro sfide casalinghe contro gli Spurs (2 vittorie, 2 pareggi).

, il è imbattuto nelle ultime quattro sfide casalinghe contro gli (2 vittorie, 2 pareggi). All’andata, il Tottenham ha vinto 4-1, rimontando lo svantaggio iniziale di Kudus .

ha vinto 4-1, rimontando lo svantaggio iniziale di . L’ultima vittoria degli Spurs in casa degli Hammers risale al 2019.

Esito Quota Vittoria West Ham 2.10 – 2.25 Pareggio 3.60 Vittoria Tottenham 2.90 – 3.10 Goal 1.45 Over 2,5 1.50

Sul fronte delle probabili formazioni, il Tottenham potrebbe optare per il turnover in vista del ritorno europeo, aspetto che potrebbe favorire ulteriormente il West Ham. La partita si preannuncia aperta, con diverse soluzioni possibili anche nelle scommesse multigol e nelle combinazioni tra primo e secondo tempo.

In conclusione, il derby di Londra tra West Ham e Tottenham si prospetta intenso e incerto. I bookmakers assegnano un lieve vantaggio agli Hammers (quota tra 2.10 e 2.25), mentre il pareggio e il successo degli Spurs si giocano rispettivamente a 3.60 e tra 2.90 e 3.10. Interessanti anche le quote per Goal e Over 2,5, confermando le aspettative di una gara combattuta e ricca di reti. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!