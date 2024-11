Tadej Pogacar è oggi considerato uno dei ciclisti più dominanti del panorama mondiale. I suoi successi nel 2024 lo hanno consacrato come una figura leggendaria di questo sport, portandolo a firmare un contratto senza precedenti nel ciclismo.

La squadra UAE Team Emirates, supportata finanziariamente dagli Emirati Arabi Uniti, ha creato una formazione in grado di dominare il ranking UCI, offrendo risorse non solo ai campioni affermati, come Pogacar, ma anche ai giovani talenti emergenti. Nel 2024, Pogacar ha aggiunto al suo palmarès una serie impressionante di successi, tra cui Strade Bianche, Volta a Catalunya, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro d’Italia, Tour de France, GP de Montréal, i Campionati del mondo di corsa su strada, Giro dell’Emilia e Il Lombardia. Con un totale di 25 gare vinte in stagione, ha raggiunto traguardi storici e alimentato l’idea di ulteriori record da battere, tra cui il numero di vittorie di tappa al Tour de France. (segue dopo la foto)

L’accordo di Pogacar con UAE Team Emirates è valido fino al 2030, il che riflette l’intenzione della squadra di costruire attorno a lui una formazione duratura e vincente. In parallelo, è stato sviluppato un team femminile legato a Pogacar e alla sua fidanzata, Urska Zigart, con l’obiettivo di promuovere il ciclismo femminile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pogacar percepirà un ingaggio annuale di 8 milioni di euro, con un aumento significativo rispetto ai 6 milioni che già lo collocavano al vertice della classifica dei più pagati. Questo nuovo accordo include una clausola di rescissione di 200 milioni di euro, pensata per rendere praticamente impossibile un trasferimento ad altre squadre.

