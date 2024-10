Ciclismo, il campione del mondo Pogacar rinnova con la UAE Emirates fino al 2030

Pogacar UAE Emirates, è arrivato il rinnovo del contratto: il sodalizio tra il team emiratino e il campione del mondo durerà fino al 2030. Il matrimonio tra Tadej Pogacar e la UAE Emirates proseguirà a lungo: il ciclista sloveno ha rinnovato il contratto fino al 2030. Nonostante non vi fossero dubbi su una possibile separazione, dopo una stagione straordinaria, arriva ora l’ufficialità.

Pogacar, arrivato nel 2019, ha collezionato 88 vittorie in sole sei stagioni, molte delle quali di grande prestigio. Tra i suoi trionfi spiccano tre Tour de France, un Giro d’Italia, un Giro delle Fiandre, due Liegi-Bastogne-Liegi, quattro Giri di Lombardia e un recente titolo mondiale.

Queste le parole di Pogacar: “Sono estremamente orgoglioso di proseguire con la UAE Emirates. Questa squadra è stata la mia casa negli ultimi cinque anni e non riesco ad immaginarmi altrove. I migliori momenti della mia carriera li ho vissuti in questa squadra e questo è grazie allo staff, ai manager, ai compagni di squadra e ai partner che mi permettono di essere sempre ai massimi livelli. Sono davvero eccitato per il futuro. La squadra mi dà sempre le migliori possibilità per lottare per la vittoria ed è proprio questo che ho intenzione di fare”.

