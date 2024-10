Giro di Lombardia, Pogacar vince per la quarta volta e raggiunge Coppi nel mito

Giro di Lombardia Pogacar vince per la quarta volta: il campione del mondo raggiunge Fausto Coppi nel mito e completa una stagione stellare. Tutto come previsto: il Giro di Lombardia 2024 se lo aggiudica il campione del mondo Tadej Pogacar. Lo sloveno ha tagliato in solitaria il traguardo dopo i 252 chilometri della gara partita da Bergamo, portandosi a casa il quarto successo consecutivo della classifica delle “flie morte”.

"Il a pris une moto ?" : Tadej Pogacar attaque et s'envole à 48 kilomètres de l'arrivée !



Regardez le dénouement du Tour de Lombardie en exclusivité sur Eurosport avec #LesRP #ILombardia pic.twitter.com/WNWHn42gN2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2024

È dunque il Lombardia di Pogacar, destinato a far la storia nella classica che indossa meglio: quattro volte l’ha corsa e quattro volte volte l’ha vinta, la quarta in fila gli permette di eguagliare il record di Fausto Coppi che fece poker fra il ’46 e il ’49 in un’Italia che si stava rialzando dalla guerra, prima di aggiungere un quinto trionfo che ne fa l’assoluto primatista in questa prova. E’ stato il solito show del “mostro di Komenda”, che scattato sulla Colma di Sormano a 48.5km dall’arrivo, ha saluta la concorrenza ed è arrivato tutto solo sul traguardo di viale Cavallotti a Como. Secondo sul traguardo, a 3 minuti e 16 secondi di distacco, Evenepoel, quindi a completare il podio del Lombardia 2024 Giulio Ciccone (+4’31”).

