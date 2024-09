Pogacar vince i mondiali ciclismo, è un’impresa memorabile quella dello sloveno sul traguardo di Zurigo: conquista il campionato del mondo dopo una fuga in solitaria lunga 100 km. In grande stile, come solo lui sa fare, Tadej Pogačar aggiunge un altro capitolo straordinario alla sua carriera, siglando il trionfo nella prova in linea dei Mondiali di Zurigo 2024 e conquistando la sua prima maglia iridata.

Un’impresa da consegnare alla storia del ciclismo, iniziata con un attacco apparentemente avventato a 101 km dal traguardo e culminata in una solitaria cavalcata ai -50, priva di rivali e paure. Questa vittoria non solo sigilla un 2024 perfetto, ma eleva la sua stagione a una delle più leggendarie di sempre, con successi già ottenuti alla Liegi-Bastogne-Liegi ad aprile, e la storica doppietta Giro d’Italia-Tour de France.

Classe 1998, Pogačar non solo conferma il suo status di numero uno assoluto del ciclismo, ma regala alla Slovenia il suo primo titolo mondiale nella prova in linea, un traguardo epocale per il suo paese. Sul podio con il fuoriclasse di Komenda, salgono anche l’australiano Ben O’Connor, che con un attacco brillante alla flamme rouge è riuscito ad anticipare la volata del gruppo inseguitore, e il campione uscente Mathieu van der Poel. Pogačar dimostra ancora una volta di essere un corridore capace di lasciare un segno indelebile in ogni corsa, e la sua incredibile stagione potrebbe riservare ancora altre sorprese.