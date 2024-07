Vuelta 2024 Pogacar non ci sarà, parla Geraint Thomas. Il fuoriclasse sloveno ha dominato il Giro d’Italia 2024 e il Tour de France 2024 e avrebbe potuto completare la tripletta dei Grandi Giri partecipando alla Vuelta a España 2024. In base alla sua forma straordinaria finora in stagione, sarebbe stato il favorito indiscusso per vincere anche la Vuelta, aggiungendo così un trionfo epico alla sua carriera. Tuttavia, il talentuoso ciclista della UAE Team Emirates ha annunciato che non prenderà parte alla Vuelta, preferendo concentrarsi sul Campionato del Mondo a Zurigo 2024 e su altre gare di fine stagione, tra cui Il Lombardia.

A rivelare le ragioni di questa decisione è stato Geraint Thomas. Anche lui ha corso sia il Giro che il Tour e ora sta godendo di un periodo di riposo dall’agonismo. Il leader dell’Ineos Grenadiers ha discusso della decisione di Pogačar di non partecipare alla Vuelta nel suo podcast, spiegando: “Gli ho chiesto perché e mi ha risposto che deve considerare anche gli altri membri della squadra. In UAE hanno molti corridori di talento, quindi posso capire la sua scelta.”

Thomas ha aggiunto: “Correre tre Grandi Giri al massimo livello richiederebbe enormi energie, anche per Pogačar. Tuttavia, credo che lui potrebbe farli anche con una sola gamba. Al momento, il suo grande obiettivo è il Mondiale. Per quanto riguarda le Olimpiadi, il percorso è simile a quello del Mondiale di Glasgow 2023 e vincere sarebbe molto difficile. Penso che ora preferisca prendersi una pausa e concentrarsi sulla maglia iridata, quindi dubito della storia sulla presunta protesta nei confronti della Federazione riguardo alla non convocazione di Urška Žigart, la sua compagna.”