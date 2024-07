Pogacar dopo il trionfo al Tour de France: “Punto alla maglia iridata”. Il sipario si abbassa sulla Grande Boucle e Tadej Pogacar celebra il suo trionfo. Ha conquistato sei tappe in questa edizione e ha riportato a casa il Tour dopo due anni complicati e alcuni errori, come ha sottolineato lo sloveno. Ma le sue imprese non si fermano qui: quest’anno ha compiuto un gesto straordinario vincendo sia il Giro d’Italia che il Tour, un doppio exploit che non si vedeva nel ciclismo dal 1998 con Marco Pantani. Pogacar non è intenzionato a fermarsi ed già proiettato verso il futuro. In conferenza stampa non parla della Vuelta ma punta deciso alla maglia iridata, con un Campionato del Mondo (Zurigo 2024) che sembra adatto alle caratteristiche di corridori come lui.

“Sono super felice di aver vinto qui – ha dichiarato il fuoriclasse sloveno in conferenza stampa – Non so descrivere quanto sono felice dopo due anni duri con sempre qualche errore Tour de France, mentre quest’anno tutto è andato alla perfezione. È incredibile. Questa è la prima volta in una corsa a tappe in cui sono sempre stato totalmente fiducioso. Anche al Giro d’Italia, ricordo di aver avuto una brutta giornata, ma non dirò quale… Il Tour di quest’anno è stato semplicemente stupendo, mi sono divertito dal giorno uno fino all’ultimo e ho avuto dietro di me un grandissimo supporto e me la godevo anche per loro”.

“Vincere Giro e Tour nello stesso anno è incredibile, non avrei mai pensato di riuscirci – ha dichiarato Pogacar – Forse per qualcuno il Giro era un paracadute in caso non fossi riuscito a vincere il Tour e lo sarebbe stato, perché anche vincendo solo il Giro sarebbe stato un anno incredibile. Ma il Tour de France è un altro livello e vincerli entrambi è un qualcosa di un livello ancora più alto. Sono super contento e davvero orgoglioso che ci siamo riusciti. Cosa viene dopo? van der Poel sta proprio bene con la maglia di Campione del mondo, non vorrei prenderla dalle sue spalle quest’anno ma vedremo… Mi piacerebbe indossare la maglia iridata, ma per questo ho ancora tempo”.