Home | Chiara Jaconis morta a Napoli, gli indagati rompono il silenzio: cosa non torna

Sono passati cinque giorni dall’incidente dei Quartieri Spagnoli che ha spezzato la vita alla turista padovana Chiara Jaconis, eppure il quadro dell’inchiesta rimane complesso. I due coniugi indagati avrebbero dichiarato la loro estraneità ai fatti negando sia il coinvolgimento del figlio che la proprietà della statuetta che, cadendo dall’alto, ha ferito fatalmente la 30enne alla testa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Chiara Jaconis, mistero ai piedi del Vesuvio

La Procura di Napoli sta cercando di far luce sulla dinamica seguendo l’ipotesi che per il momento risulta più convincente, tuttavia, ci sono ancora tante zone d’ombra e attribuire responsabilità della tragedia potrebbe risultare più complicato del previsto. Secondo la prima analisi degli agenti incaricati delle indagini, è apparso chiaro che la turista padovana di 30 anni sia morta per le lesioni riportate dopo essere stata colpita da un oggetto caduto dall’alto. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’ipotesi degli inquirenti sulla morte di Chiara Jaconis

L’ipotesi avanzata dagli investigatori, e riportata dal sito Leggo, è che l’oggetto (presumibilmente una statuetta in pietra da 2kg in stile egizio) sia stato lasciato cadere nel vuoto da uno degli appartamenti sopra alla via dei Quartieri Spagnoli dove Chiara Jaconis è rimasta ferita mentre passeggiava. L’oggetto killer, dopo essere rimbalzato su una ringhiera ai piani inferiori, avrebbe colpito la ragazza alla testa. A supporto di questa teoria, sono stati trovati frammenti di onice sulla ringhiera del balcone dove si ritiene che la statuina abbia rimbalzato prima di causare il tragico incidente. Gli investigatori hanno dunque rivolto le indagini sull’abitazione dei Quartieri Spagnoli di Napoli da cui sembrerebbe essere caduta la statuetta.

