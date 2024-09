Yara, la brutta notizia per Massimo Bossetti: cos’hanno deciso sulla pm

Proseguono gli aggiornamenti nel caso che vede coinvolta la morte di Yara Gambirasio. È arrivata una brutta notizia per Massimo Bossetti, uomo accusato di aver ucciso la giovane. È arrivata infatti la decisione sulla pm del caso Letizia Ruggeri. (Continua…)

Leggi anche: Omicidio Yara, Bossetti non ha dubbi: il suo annuncio gela l’Italia

Leggi anche: Caso Yara, la pessima notizia per Bossetti: come è finita

La morte di Yara Gambirasio

L’omicidio di Yara Gambirasio è uno dei casi di cronaca nera più famosi in Italia. La giovane Yara scomparve all’età di tredici anni il 26 novembre 2010 e fu ritrovata senza vita solo qualche mese dopo, il 26 febbraio 2011. Il caso ebbe grande eco mediatico soprattutto per la giovane età della vittima e per l’efferatezza del crimine. L’indagine condotta dagli inquirenti fu abbastanza estesa e per trovare il colpevole fu effettuato il test del DNA a ben 25.700 persone. Alla fine dell’omicidio della giovane fu accusato il muratore di Malpello Massimo Giuseppe Bossetti. Il procedimento giudiziario si è concluso il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva all’ergastolo. A distanza di anni, però, continuano ad arrivare aggiornamenti sul caso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)