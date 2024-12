Champions League, “gioca” l’algoritmo: le previsioni per le italiane, chi va agli ottavi e chi invece…

Champions League, in attesa delle partite “vere”, arrivano le previsioni dell’algoritmo Opta Predictor, che ha simulato le possibilità per le squadre partecipanti di accedere agli ottavi e anche quale sarebbe la possibile finale. Certo, “è solo un gioco”, ma ormai le nostre vite sono sempre più interconnesse con la tecnologia, quindi pur con tutti i distinguo del caso possiamo provare a giocare anche noi.

Cerchiamo di capire come funziona il tabellone Champions per gli ottavi con la classifica attuale



L'Inter è seconda, il Liverpool è primo. Inter e Liverpool sono, al momento, nella parte di tabellone di 15-16-17-18. Quindi Atletico Madrid, Milan, Manchester City e Psv.



E Inter… pic.twitter.com/WHMjzyfDgd — Daniele Mari (@marifcinter) November 27, 2024

Secondo l’algoritmo Opta Predictor, dunque, la Champions League 2025 potrebbe vedere l’Inter di Simone Inzaghi in finale contro il Liverpool, guidato da Arne Slot. Una previsione che premia il cammino dei nerazzurri, ma che prospetta un finale amaro per la formazione italiana, che verrebbe battuta dai Reds all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Le proiezioni di Opta stimano per il Liverpool una probabilità di vittoria del 20,7%, la più alta tra tutte le squadre in competizione. I Reds, forti di una quasi certa qualificazione agli ottavi di finale con il 99,7% di possibilità, hanno anche il 51,3% di probabilità di raggiungere le semifinali.

L’Inter, seconda nella classifica generale della Champions League, gode di ottime prospettive per accedere alla fase successiva. Le simulazioni indicano un 98,1% di probabilità per i nerazzurri di qualificarsi tra le prime otto, consolidando il loro ruolo da protagonista. Ma le chance di sollevare la Champions League per la quarta volta nella sua storia si fermano al 14,9%, mentre le possibilità di piazzarsi al secondo posto in finale salgono al 26,8%.

Champions League, le possibilità delle italiane

Inter a parte, il panorama italiano in Champions League mostra situazioni contrastanti. L’Atalanta ha una probabilità solida (57,57%) di accedere tra le prime otto, mentre per un’eventuale approdo in finale le possibilità scendono al 6,5%. Che, a ben vedere, non è poco per una formazione che fino a pochi anni fa non era considerata in Europa, mentre ora rientra fra le possibili candidate ad arrivare in fondo.

Il Milan, nonostante la minima possibilità di chiudere primo (0,04%), può contare su un 62,93% di probabilità di accedere ai playoff. Grazie anche a un calendario molto favorevole, il percorso verso le fasi finali sarà in discesa per i rossoneri.

La Juventus, invece, si trova in acque ben più agitate: con solo il 7,69% di chance di approdare agli ottavi e probabilità altissime di doversi accontentare di un piazzamento tra il 19° e il 20° posto, dovrà cercare il riscatto in un torneo che finora non ha sorriso a Thiago Motta e ai suoi.

Per il Bologna, infine, il sogno europeo sembra ormai svanito: con meno del 2% di chance complessive di rientrare nella post-season, la squadra felsinea deve già guardare al futuro per costruire una rosa più solida per poter competere nelle Coppe continentali.

Tornando alla squadra di Inzaghi, l’algoritmo prevede per l’Inter un 16,3% di chance di piazzarsi al terzo posto, un 9,4% di arrivare quarta e un 6,9% di chiudere in quinta posizione. Per i nerazzurri, la finale rappresenterebbe una nuova occasione di gloria dopo la sconfitta subita contro il Manchester City nel 2023. Ma l’algoritmo, in caso di sfida con il Liverpool, offre poche possibilità di vittoria.

