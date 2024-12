Leonardo Bonucci, finalmente la verità sulla lite con Allegri: “Vi racconto cosa mi ha detto”

Leonardo Bonucci ha svelato nuovi dettagli del clamoroso litigio con Massimiliano Allegri avvenuto al termine del derby Juventus-Palermo del 2017. Il difensore, intervistato da Prime Video, ha raccontato con precisione cosa accadde quella sera, mettendo in luce la durezza dello scontro verbale con l’allenatore, che segnò la fine del suo rapporto con la Juventus e il successivo trasferimento al Milan.

#Bonucci a #Prime: “Col Palermo #Marchisio rientra dal crociato e al 60’ era morto, gli faccio: 'Claudio fatti cambiare'. Lui non voleva, io faccio segno ad #Allegri: 'cambia l’8 perché è morto'. Dopo 5 minuti cambia Sturaro con Rincon".#AMaiPiù pic.twitter.com/guon5TvJxG — Matteo Caronni (@MCaronni) December 9, 2024

La lite esplose dopo un episodio in campo. Bonucci, al 60’ della partita, notò che Claudio Marchisio, rientrato da un lungo infortunio, era visibilmente stanco. “Gli faccio: Claudio fatti cambiare”, ha spiegato Bonucci. Marchisio, però, non voleva uscire dal campo e Bonucci ha cercato di sollecitare Allegri a sostituirlo.

Ma, contrariamente alle aspettative del difensore, Allegri optò per un altro cambio, facendo entrare Rincon al posto di Sturaro. A quel punto, Bonucci si arrabbiò e fece un gesto verso l’allenatore, chiedendo il cambio di Marchisio, ma Allegri reagì con rabbia. “Mi mandò a fanc***o”, ha raccontato Bonucci, “mi disse ‘Pensa a fare il giocatore‘, e anche ‘Sei un cog****e‘, una roba del genere. Ci sono i filmati”.

La tensione tra i due esplose in un battibecco violento, con Allegri che non lesinò offese, e Bonucci che non si fece intimidire. Il litigio non si fermò al campo. Al termine della partita, Bonucci rientrò negli spogliatoi e si trovò di fronte Marco Landucci, vice di Allegri, che cercava di fermarlo. “Lo sbatto contro la porta entrando di corsa nello spogliatoio”, ha rivelato Bonucci.

Lo scontro fisico con Landucci segnalò un’escalation della tensione, ma il peggio doveva ancora arrivare. Bonucci andò direttamente da Allegri per chiarire la situazione, ma le cose non si placarono. “Ci siamo attaccati finché non ci hanno diviso“, ha aggiunto Bonucci, descrivendo la violenza dell’episodio.

Quella rissa segnò un punto di rottura definitivo nel rapporto tra Bonucci e Allegri. “Lui mi voleva fuori rosa“, ha rivelato il difensore, aggiungendo che dopo quel litigio la dirigenza della Juventus intervenne per cercare una mediazione. Bonucci saltò la partita contro il Porto, ma nonostante il suo ritorno in campo, il legame con Allegri era ormai impossibile da ricostruire.

Leonardo Bonucci, la storia del passaggio al Milan

La situazione non migliorò neppure quando, prima della finale di Champions League di Cardiff, Allegri ottenne il rinnovo del contratto. Bonucci, deluso da questa decisione, si sentì ancora più distante dalla Juventus, specialmente quando emerse la voce che lo stesso giocatore avesse causato dei problemi nello spogliatoio durante la finale.

“Chiamo il direttore e gli dico: ‘Sono un patrimonio della società, non credi sia il caso di smentire visto che non è successo nulla?'”, ha raccontato Bonucci, ma la risposta fu negativa: “Noi non dobbiamo dire niente“. Alla fine, dopo il conflitto con Allegri e le difficoltà all’interno dello spogliatoio, Bonucci lasciò la Juventus nel luglio del 2017, con un trasferimento shock al Milan per 42 milioni di euro.

Una mossa che lasciò tutti sorpresi e che segnò l’inizio di un periodo complicato per il difensore, che avrebbe trascorso una sola stagione al Milan prima di fare ritorno a Torino. Il difensore ha sempre cercato di mantenere un profilo basso nelle sue dichiarazioni, nonostante la durezza degli episodi raccontati, senza mai voler strumentalizzare la sua esperienza personale, ma sottolineando le conseguenze patite per quegli eventi.

