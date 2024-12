Massimiliano Allegri, la pista inglese è concreta: chi lo vuole e quali sono le richieste del tecnico

Massimiliano Allegri potrebbe presto allenare in Premier League. Dall’Inghilterra rimbalzano con insistenza le voci che vedrebbero l’ex tecnico della Juve sulla panchina del West Ham. Dopo un periodo di speculazioni, Talk Sport ha rivelato che ci sarebbero stati contatti tra il club londinese e il tecnico toscano.

Secondo quanto riportato, Allegri, 57 anni, avrebbe già delineato una chiara strategia: non subentrare a stagione in corso, ma iniziare il lavoro nella prossima annata, con l’obiettivo di incidere sul mercato e costruire una squadra su misura per il suo stile di gioco.

Questo approccio riflette il desiderio del Mister italiano di avere pieno controllo sul progetto tecnico, evitando il rischio di essere condizionato dalle difficoltà di un campionato già avviato. La situazione al West Ham è particolarmente delicata. L’attuale allenatore, Julen Lopetegui, è sotto pressione a causa degli scarsi risultati ottenuti in Premier League: il club è attualmente 14° in classifica, con appena quattro vittorie su quindici partite.

Massimiliano Allegri, giorni decisivi per la Premier

Una sconfitta contro il Wolverhampton nella prossima giornata potrebbe sancire l’esonero dello spagnolo, già vicino al Milan durante il mercato estivo. A corroborare l’ipotesi di un possibile approdo di Allegri a Londra è stato l’avvistamento del tecnico toscano allo stadio durante Tottenham-Roma.

La sua presenza nella capitale inglese ha fatto crescere ulteriormente le speculazioni sul suo futuro. Gli sviluppi della situazione potrebbero arrivare già nelle prossime ore, ma una cosa sembra chiara: la possibilità di vedere Allegri in Premier League è concreta, anche se i tempi potrebbero dilatarsi fino all’inizio della prossima stagione.

Resta da vedere come si evolverà la crisi del West Ham e se le ambizioni di Allegri troveranno spazio in un club che sta cercando di risollevarsi da un periodo complicato.

