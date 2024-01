Kate Middleton è ancora ricoverata alla London Clinic dove una decina di giorni fa ha subito un’intervento chirurgico all’addome del quale si sa poco, se non che è riuscito. Ci vorrà ancora qualche giorno prima che la principessa possa uscire dall’ospedale e tornare all’Adelaide Cottage a Windsor, dove vive con la sua famiglia. Mentre Kate è ancora ricoverata, l’aiuto della madre Carole è fondamentale. Cosa sta facendo in questo periodo? (Continua dopo le foto)

Kate, perché è stata operata

Mentre è ricoverata in ospedale, Kate può contare sul supporto del marito William, che ha cancellato tutti i suoi impegni dall’agenda per occuparsi della moglie e dei figli. Non si sa il motivo per il quale Kate è stata operata ma William che ha cancellato ogni impegno e la convalescenza che durerà fino a Pasqua, fanno pensare che la principessa abbia subito un intervento importante. Si è parlato tanto di lei nei giorni scorsi con i giornali inglesi che hanno ipotizzato varie malattie. Da Buckingham Palace però non è arrivata alcuna conferma, né tantomeno dalla diretta interessata. (Continua dopo le foto)

Kate Middleton, la madre Carole si occupa dei figli durante la convalescenza

Fortunatamente, Kate può contare non solo sull’aiuto di William ma anche su quello di Carole Middleton, sua madre. La nonna di George, Charlotte e Louis starebbe facendo di tutto per aiutare la figlia: è lei “al timone della gestione dei tre principini”, fa sapere Hello Magazine. Non solo, a dare una mano a Carole anche la sorella di Kate Pippa e ovviamente non manca la storica tata Maria Teresa Turrion Borrallo. “I Middleton sono una famiglia molto unita e Carole è una nonna molto attiva che sta facendo tutto il possibile perché George, Charlotte e Louis, nonostante il ricovero della madre, mantengano la routine di sempre”, si legge. (Continua dopo le foto)

Il principe William accompagna i bambini ogni mattina a scuola, poi nonna Carole, facendo a turno con la tata li va a riprendere e “li accompagna nelle tante attività extra scolastiche e sportive”. In effetti, da sempre si dice che i nipoti siano molto affezionati alla nonna materna che sarebbe “onnipresente” nella loro vita. “Corriamo sulle colline, ci arrampichiamo sugli alberi, attraversiamo il tunnel fino al parco giochi, andiamo in bicicletta. Cucino col loro e mi diverto a ballare”, aveva raccontato lei stessa qualche tempo fa.