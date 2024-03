Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, avrebbe ritrovato l’amore. La donna, infatti, sarebbe stata paparazza in compagnia della figlia e di un altro uomo. La Mantovan, dunque, avrebbe ritrovato il sorriso dopo il brutto periodo che ha contrassegnato la sua vita. (Continua…)

Chi è Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan è una giornalista e conduttrice televisiva, nonché vedova del compianto Fabrizio Frizzi, noto conduttore televisivo scomparso il 26 marzo 2018. Carlotta ha iniziato la sua carriera come modella, partecipando alle finali nazionali di Miss Italia 2001 e piazzandosi al secondo posto. Ha poi partecipato alle selezioni per le nuove veline di “Striscia la notizia”, giungendo fino alle semifinali.

Dal 2004 al 2018 ha lavorato come giornalista di Sky TG24, mentre dal 2005 al 2008 ha presentato le previsioni del tempo su Sky Meteo 24. A partire dal settembre 2018 ha vestito i panni di conduttrice nel programma “Tutta salute”, in onda su Rai 3, mentre dal 27 ottobre ha affiancato Antonella Clerici nella nuova versione di “Portobello”, in onda su Rai 1. (Continua…)

La storia d’amore con Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono conosciuti durante la sessantaduesima edizione di “Miss Italia”, a cui la Mantovan ha partecipato come concorrente, piazzandosi al secondo posto. La loro storia d’amore è stata ufficializzata nel 2002, mentre nel 2013 è nata la loro primogenita Stella. Il 4 ottobre 2014 la coppia è convolata a nozze. La loro storia d’amore purtroppo è stata stroncata dal destino che ha interrotto il corso della vita di Fabrizio Frizzi. Carlotta è rimasta accanto al noto conduttore televisivo fino alla sua morte, sopraggiunta tragicamente il 26 marzo 2018 per un’emorragia celebrale. Adesso però, dopo circa sei anni, Carlotta sembra aver trovato la forza per voltare pagina. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)