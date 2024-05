Carlo III è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Ha avuto due matrimoni: con Diana Spencer (1981), dalla quale divorziò nel 1996, e con Camilla Shand (2005). La sua incoronazione assieme alla moglie Camilla si è tenuta il 6 maggio 2023 nell’abbazia di Westminster. Da anni, un uomo, Simon, sostiene di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla. Una tesi che continua a sosterene con forza ed energia. In questi ultimi giorni è tornato a parlare di questa ingarbugliata storia. (Continua a leggere dppo le foto)

Carlo e Camilla, parla Simon: la storia del figlio illegittimo

La storia d’amore tra Carlo III e la regina Camilla è stata lunga, travagliata, osteggiata. Il lieto fine era tutt’altro che scontato. Carlo e Camilla, ancora molto giovani e certi che la loro storia non potesse sopravvivere sotto il peso della ragion di Stato, si allontanarono, creandosi altre famiglie. Il principe con Lady Diana, la Regina con l’ex ufficiale Andrew Parker Bowles. Da anni, però, un ingegnere australiano di nome Simon Charles Dorante- Day, padre di nove figli, sostiene che le cose non sarebbero andate in modo così lineare. L’uomo, infatti, è convinto di essere il figlio illegittimo dei sovrani d’Inghilterra.

Simon continua assiduamente a difendere questa sua tesi con un’agguerrita campagna sui social e non solo. Il Giornale, riprendendo varie interviste e articoli di fonti locale, ha provato a ricostruire quanto detto negli anni dall’uomo. Al Daily Mail nel 2023 riferendosi a quello che crede essere suo padre ha dichiarato: “Tu conosci la verità e te ne stai lì accettando di essere chiamato Re, pur sapendo la verità”. Secondo l’uomo, dunque, i sovrani britannici avrebbero un “figlio segreto”, mai riconosciuto e quel “figlio” sarebbe proprio Simon Charles. Come ha riportato il Sun dal 2016 questo signore, nato nell’aprile del 1966 a Gosport, in Inghilterra, starebbe reclamando da anni il suo presunto lignaggio reale.

