Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Momenti di terrore si sono vissuti nella serata di giovedì 25 luglio, intorno alle ore 21, lungo una Superstrada, dove un camion si è ribaltato. (Continua a leggere dopo le foto)

Ferrara, camion si ribalta: traffico completamente bloccato

Attimi di panico a Ferrara nella serata di giovedì 25 luglio, intorno alle ore 21, lungo la Superstrada. All’altezza dell’uscita di Gualdo, direzione mare, come riportato da The social post, un camion che trasportava pomodori si è ribaltato sulla carreggiata. Il mezzo pesante ha anche urtato una macchina con a bordo due persone che procedeva sulla stessa corsia. Nell’impatto i cassoni che contenevano i pomodori i si sono ribaltati in parte sull’asfalto e in parte fuori dalla sede stradale. Per fortuna e per puro caso non si sono registrati feriti gravi. Molto pesanti, invece, le ripercussioni sulla viabilità, in quanto il camion ha perso gran parte del carico, spargendo pomodori su tutta la carreggiata. Sul posto sono giunti il 118, i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e quella locale. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti.

