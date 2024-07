Terribile incidente a Roma: cinque auto coinvolte, il bilancio

Maxi incidente a Roma nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 luglio 2024. Lo schianto, che ha coinvolto ben 5 automobili, è avvenuto poco prima delle 16:00 in viale Guglielmo Marconi, all’altezza di piazza Enrico Fermi, a sud ovest della Capitale. Una delle auto si è anche ribaltata ed è rimasta con il tettuccio posato sull’asfalto lungo la strada. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: È morto Fulvio, l’Italia piange un grande imprenditore

Leggi anche: Traffico, al via l’esodo l’estivo: quando conviene partire

Incidente viale Marconi a Roma, cinque auto coinvolte

Cinque auto sono rimaste coinvolte in un grave incidente, che si è verificato in viale Marconi a Roma. Secondo quanto ricostruito, un’automobile stava transitando velocemente in un tratto della corsia riservata agli autobus quando si è scontrata con un altro veicolo che, invece, si trovava incolonnato nel traffico. Lo schianto è stato violentissimo: una delle due auto, una Toyota Aygo, si è ribaltata. Dopo il primo scontro, altre tre auto si sono scontrate con le prime due. Le cause del maxi incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo quanto successo. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Barbara esce di casa e scompare nel nulla: l’appello disperato della figlia

Leggi anche: Crollo a Scampia, la straziante notizia sulle cuginette di 4 e 7 anni: come stanno

I soccorsi

Residenti e passanti hanno subito chiamato i soccorsi, che sono arrivati sul luogo dell’incidente intorno alle 16 di ieri pomeriggio. Sul posto anche gli agenti delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dell’XI Gruppo Marconi, che hanno svolto i rilievi del caso sull’incidente a catena. Alcuni di loro hanno iniziato, invece, a gestire la viabilità della strada. Dopo l’incidente è subito aumentato il traffico che è diventato scorrevole dopo qualche ora dopo. Gli operatori del 118 hanno soccorso una persona, che è rimasta ferita nello schianto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva