Barbara esce di casa e scompare nel nulla: l’appello disperato della figlia

Non si ha ancora nessuna notizia di Barbara Agostinelli, la donna di 54 anni, scomparsa da domenica mattina da casa. Questa mattina, 24 luglio 2024, la figlia di Barbara, Simona, ha lanciato un nuovo appello sui social.

Barbara esce di casa e scompare nel nulla

Barbara Agostinelli, infermiera di 54 anni, è scomparsa nel nulla da domenica 21 luglio a Genova. Il suo cellulare risulta spento e lo scooter su cui si è allontanata è stato ritrovato sulle alture di Quezzi. La donna era uscita per incontrare un’amica che in realtà non ha mai visto. In precedenza, aveva anche avvisato una collega che l’indomani non sarebbe andata a lavorare. L’ultima cella a cui si è agganciato il suo cellulare è proprio in quella zona della Val Bisagno. Le ricerche continuano, ma l’ansia e la preoccupazione dei familiari non si placano. Questa mattina la figlia Simana ha lanciato un nuovo appello e chiunque abbia informazioni è pregato di farsi avanti e contribuire a riportare Barbara a casa. (continua dopo la foto)

L’appello disperato della figlia

“Chiedo a chi può di unirsi alle ricerche, se riuscissimo a trovare qualcuno del territorio, che conosce bene le alture tra Marassi e Quezzi sarebbe meglio, qui ci sono stradine che scavallano la collina portando da tutt’altra parte“, ha detto Simona, la figlia di Barbara, che al Secolo XIX ha raccontato che “un pastore ha riferito di averla vista lunedì mattina lungo la strada che da Sant’Eusebio porta alla torretta di Quezzi. Ma di mia madre nessuna traccia, sia il cellulare privato che quello aziendale risultano spenti, sinceramente non so più cosa pensare. Il mio timore è che passeggiando possa aver accusato un malore ed essere scivolata da qualche parte. Spero di no con tutto il cuore e se per caso invece si fosse allontanata volontariamente le chiedo solo di farci sapere che sta bene, di mandarci anche solo un messaggio. Non posso stare senza di lei, sono disperata. A casa ci sono due nipotini che chiedono della loro nonna“

Un appello precedente sui social aveva messo in luce che Barbara è malata e deve assumere farmaci regolarmente. Sul posto sono impegnati anche i volontari e vigili del fuoco, anche con droni e cani molecolari.