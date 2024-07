Bimba di 5 anni affoga nella piscina dell’hotel: il dramma in vacanza davanti alla mamma

Imola, una vacanza che si è trasformata in tragedia per una famiglia residente nella zona del Santerno: una bambina di soli cinque anni è affogata nella piscina di un hotel. Il dramma è avvenuto sotto agli occhi attoniti della madre e dei presenti.

Dramma in vacanza: bimba annega in piscina

Una bambina di cinque anni è annegata nella piscina dell’hotel Molino Rosso in via Selice a Imola. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 luglio. Secondo le prime informazioni disponibili, la bambina stava passando un pomeriggio di giochi e relax in piscina in compagnia della madre.

Imola, la dinamica della tragedia

La bambina si trovava nella piscina per i più piccoli quando qualcuno ha notato che qualcosa non andava e ha dato l’allarme. Secondo quanto riportato dai carabinieri in serata, non si esclude l’ipotesi di un malore o di una caduta accidentale. I bagnini sono intervenuti immediatamente e hanno allertato il 118.

I tentativi di rianimazione

Il tentativo di rianimare la bambina è durato circa un’ora. Successivamente, la piccola è stata trasportata all’ospedale di Imola, dove purtroppo è stata dichiarata morta. I genitori e il personale dell’hotel sono stati interrogati dai carabinieri. Gli agenti stanno anche ascoltando i vari testimoni presenti sul luogo della tragedia per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento